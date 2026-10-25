Кремль раскрыл детали подготовки саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 26 0

Ушаков заявил, что Москва, Пекин и Вашингтон в целом готовы к проведению трехсторонней встречи.

Кремль раскрыл детали саммита Путина, Трампа и Си

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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Ушаков: подготовка к саммиту Путина, Трампа и Си Цзиньпина уже началась

Подготовка трехстороннего саммита лидеров России, Китая и США уже началась. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Сейчас уже я могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к ее проведению (трехсторонней встречи. — Прим. ред.), уже к ней началась подготовка», — приводит его слова агентство.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтверждал: трехсторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с участием председателя КНР Си Цзиньпина может пройти в ближайшее время на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он состоится 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков проинформировал о характере первой трехсторонней встречи, посвященной урегулированию на Украине. По его словам, она будет носить «пристрелочный» характер. Ушаков также сообщил, что следующий раунд переговоров с участием России, США и Украины намечен на первую половину ноября и пройдет в Абу-Даби.

Кроме того, он указал, что очередным дедлайном является 4 ноября — День народного единства, и после этой даты стороны будут готовы возобновить переговоры.

Помимо этого, помощник президента обратил внимание на важность диалога с Европой. Он отметил, что европейские страны поддерживают Киев в его стремлении продолжать конфликт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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