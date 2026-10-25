Гуф выгнал нагрубившего ему зрителя с выступления в Воронеже

Рэпер Алексей Долматов, выступающий под сценическим именем Гуф, выгнал нагрубившего ему зрителя с выступления в Воронеже. Видео опубликовано в соцсети.

Посетитель был недоволен якобы имевшей место задержкой выхода артиста на сцену и оскорблял его. Перед тем, как начать зачитывать, Долматов в микрофон обратился к хаму и обратил его внимание на то, что время начала концерта было указано заранее и он его не нарушил. Затем он попросил службу безопасности выгнать буйного гостя.

«Там написано, что время выхода артиста — восемь часов. Я столько *** наслушался от этого типа. Охрана, можете вывести *** вот этого, бородатого? Я столько наслушался, „выходи, ***, выходи, собака“. Ты, ***, именно ты!», — эмоционально высказался артист.

Зрители поддержали рэпера криками «выводи его!». В итоге мужчину удалили с концерта, пообещав вернуть деньги.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гуф поддержал арестованного за наркотики Navai.

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