«Выходи!» — Гуф выгнал грубияна со своего концерта в Воронеже
Буйный зритель оскорблял артиста.
Фото, видео: Софья Сандурская/ТАСС; Instagram*/kk_rmnv; Instagram*/m.ryazskih; 5-tv.ru
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Гуф выгнал нагрубившего ему зрителя с выступления в Воронеже
Рэпер Алексей Долматов, выступающий под сценическим именем Гуф, выгнал нагрубившего ему зрителя с выступления в Воронеже. Видео опубликовано в соцсети.
Посетитель был недоволен якобы имевшей место задержкой выхода артиста на сцену и оскорблял его. Перед тем, как начать зачитывать, Долматов в микрофон обратился к хаму и обратил его внимание на то, что время начала концерта было указано заранее и он его не нарушил. Затем он попросил службу безопасности выгнать буйного гостя.
«Там написано, что время выхода артиста — восемь часов. Я столько *** наслушался от этого типа. Охрана, можете вывести *** вот этого, бородатого? Я столько наслушался, „выходи, ***, выходи, собака“. Ты, ***, именно ты!», — эмоционально высказался артист.
Зрители поддержали рэпера криками «выводи его!». В итоге мужчину удалили с концерта, пообещав вернуть деньги.
Ранее 5-tv.ru писал, что Гуф поддержал арестованного за наркотики Navai.
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