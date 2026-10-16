«Никогда не поверю»: Гуф поддержал арестованного за наркотики Navai

Рэпер Гуф поддержал арестованного за наркотики Navai

Рэпер Алексей Долматов, выступающий под сценическим именем Гуф, публично поддержал своего коллегу Наваи Бакирова, известного слушателям как Navai, после его заключения под стражу в Казахстане. Музыкант обратился к товарищу в социальной сети.

Музыкант обратился к товарищу в социальной сети, выразив твердую уверенность в скором благополучном исходе разбирательства. Он также отверг обоснованность выдвинутых против него обвинений.

«Брат мой, я знаю, какой ты раста. Никакой! Я никогда не поверю в то, что сейчас про тебя несут! Уверен, что все будет хорошо! Ждем на Арбате, родной», — написал Долматов.

Гуф также приложил фотографию, где он и его товарищ успокаивают Наваи после расставания с блогером Анастасией Мироновой.

Поводом для уголовного преследования Бакирова стал инцидент в Казахстане. Автомобиль исполнителя остановили сотрудники пограничной службы во время проезда через контрольно-пропускной пункт Кордай.

В салоне машины служебная собака обнаружила наркотики. Согласно результатам анализов, в крови музыканта в момент задержания выявили запрещенные вещества. Наваи оставили под арестом в Казахстане на два месяца до следующего слушания в суде.

Сам Гуф не раз публично говорил о борьбе с наркотической зависимостью. Первые проблемы начались еще в юности, позже артист неоднократно проходил реабилитацию в России и за рубежом.

В разные годы его задерживали по подозрению в употреблении запрещенных веществ, а в 2015 году суд назначил ему шесть суток ареста. В последние годы Гуф заявлял о попытках справиться с зависимостью при поддержке врачей.

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