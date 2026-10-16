«Никогда не поверю»: Гуф поддержал арестованного за наркотики Navai

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 27 0

Рэпер знает, о чем говорит: в прошлом у него самого были проблемы с запрещенными веществами.

Рэпер Гуф поддержал арестованного музыканта Navai

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рэпер Гуф поддержал арестованного за наркотики Navai

Рэпер Алексей Долматов, выступающий под сценическим именем Гуф, публично поддержал своего коллегу Наваи Бакирова, известного слушателям как Navai, после его заключения под стражу в Казахстане. Музыкант обратился к товарищу в социальной сети.

Музыкант обратился к товарищу в социальной сети, выразив твердую уверенность в скором благополучном исходе разбирательства. Он также отверг обоснованность выдвинутых против него обвинений.

«Брат мой, я знаю, какой ты раста. Никакой! Я никогда не поверю в то, что сейчас про тебя несут! Уверен, что все будет хорошо! Ждем на Арбате, родной», — написал Долматов.

Гуф также приложил фотографию, где он и его товарищ успокаивают Наваи после расставания с блогером Анастасией Мироновой.

Поводом для уголовного преследования Бакирова стал инцидент в Казахстане. Автомобиль исполнителя остановили сотрудники пограничной службы во время проезда через контрольно-пропускной пункт Кордай.

В салоне машины служебная собака обнаружила наркотики. Согласно результатам анализов, в крови музыканта в момент задержания выявили запрещенные вещества. Наваи оставили под арестом в Казахстане на два месяца до следующего слушания в суде.

Сам Гуф не раз публично говорил о борьбе с наркотической зависимостью. Первые проблемы начались еще в юности, позже артист неоднократно проходил реабилитацию в России и за рубежом.

В разные годы его задерживали по подозрению в употреблении запрещенных веществ, а в 2015 году суд назначил ему шесть суток ареста. В последние годы Гуф заявлял о попытках справиться с зависимостью при поддержке врачей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
83.76
-0.19 93.77
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:23
Родители бывшего президента московской церкви саентологии* погибли в пожаре
12:19
«Охота на россиян по всему миру»: Захарова призвала быть осторожнее за границей
12:04
«С четырех сторон — океан»: Трамп сделал неожиданное заявление о Крыме
12:02
«Не было помутнения»: почему солистка «Города 312» отказалась на своей свадьбе от алкоголя
12:00
«Он не хочет договариваться»: Трамп жестко прошелся по Зеленскому в интервью
11:56
Выпьет на том свете? Женщина поручила положить в ее гроб ящик любимого вина

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
«Мы были чистенькие и сытые»: Розенбаум рассказал о небогатом детстве в коммуналке
Похудевший SHAMAN на юбилее Баскова намекнул на неожиданный дуэт
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео