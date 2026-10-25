Виной всему сожитель: оставившую новорожденного у дома в Зеленограде мать нашли

Полиция нашла мать новорожденного, оставленного на улице в Зеленограде

В Зеленограде нашли мать новорожденного мальчика, которого оставили возле жилого дома. Об этом сообщила прокуратура Москвы в мессенджере МАКС.

По словам женщины, она родила ребенка 16 октября. После выписки из роддома 24 октября она оставила сына на улице, опасаясь, что сожитель прекратит с ней отношения.

Женщину 1999 года рождения установили в ходе правоохранительных мероприятий. Сейчас прокуратура Зеленоградского административного округа контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего и дальнейшие процессуальные действия.

Мальчика обнаружили прохожие вечером 24 октября. Они сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Ребенка осмотрели медики, после чего его передали в специализированное учреждение.

Надзорное ведомство контролирует вопрос о дальнейшем устройстве ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на юго-востоке Москвы полуторагодовалый ребенок погиб в результате падения из окна 23-го этажа многоэтажки. Все произошло на Новочеремушкинской улице в Академическом районе столицы.

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