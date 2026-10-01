Полуторагодовалый ребенок выпал из окна дома на юго-западе Москвы

Полуторагодовалый ребенок выпал из окна многоэтажного дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Все произошло на Новочеремушкинской улице в Академическом районе столицы. По предварительным данным, ребенок выпал из окна 23-го этажа и упал на козырек дома. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о другом случае с падением ребенка из окна в Калининграде. Тогда двухлетнего мальчика удалось поймать 71-летней прохожей.

Женщина в тот момент находилась во дворе и сажала цветы, но после криков детей увидела ребенка на подоконнике и бросилась к дому. Мальчик упал ей на плечо, грудь и шею, после чего оба оказались на земле.

Ребенка передали отцу и госпитализировали в детскую областную больницу, его жизни ничего не угрожало. Сама пенсионерка получила переломы ребер и ключицы, а также после удара ей было тяжело дышать. Женщину направили в травматологическое отделение.

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