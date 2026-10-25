Поездка на 50 миллионов: блогер Юлия Годунова потеряла в такси кольцо с розовым бриллиантом

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 30 0

Драгоценность ей подарили в честь рождения дочери.

Юлия Годунова потеряла дорогое кольцо

Фото: Telegram/Юля Годунова/juliagodunova

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Юлия Годунова рассказала о пропаже кольца за 50 миллионов рублей

Блогер Юлия Годунова рассказала о пропаже кольца с розовым бриллиантом, стоимость которого может достигать 50 миллионов рублей. Об этом она сообщила в видео на своей странице в социальных сетях.

«Я очень сильно расстроена», — говорит Годунова.

Украшение девушка получила от бывшего возлюбленного Влада Бумаги, более известного как Влада А4, в честь рождения их общей дочери.

Больше полугода назад Юлия ехала на такси к стоматологу и сняла кольцо, чтобы нанести крем на руки. Блогер забыла драгоценность в салоне автомобиля, а заметив пропажу, попыталась связаться с водителем через службу поддержки сервиса.

По словам Годуновой, мужчина не отвечал около двух дней. Когда связаться с ним все же удалось, он стал придумывать разные версии, куда могло исчезнуть украшение.

После произошедшего Юлия обратилась в полицию. Начались поиски кольца, а также было возбуждено уголовное дело.

Годунова призналась, что не знает точную стоимость кольца. Она загрузила сертификат на бриллиант в ChatGPT, чтобы примерно оценить украшение. По словам блогера, сервис предположил, что цена за розовый бриллиант может доходить до 50 миллионов рублей.

Ранее о пропаже дорогостоящих вещей из дома сообщила певица Ирина Дубцова. Из особняка артистки исчезли ценности на несколько миллионов рублей, а подозрение пало на рабочих, которые проводили ремонт. Обращаться в полицию Дубцова не стала, объяснив это нежеланием тратить нервы на разбирательства.

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