«Непорядочные люди»: Ирину Дубцову обворовали в собственном доме

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Несмотря на внушительный ущерб, артистка не стала заявлять в полицию.

Кто обокрал дом Ирины Дубцовой

Дом певицы Ирины Дубцовой обокрали

Рабочие могли обворовать особняк певицы Ирины Дубцовой, где проводили ремонт. Из дома артистки исчезли вещи на сумму в несколько миллионов рублей. Об этом сообщило издание 7Дней.ru, ссылаясь на комментарий звезды в эфире федерального телеканала.

Первым тревогу забил 20-летний сын певицы — Артем Черницын. По данным журналистов, он взял из домашнего бара бутылку элитного алкоголя стоимостью около десяти тысяч рублей, но внутри оказался дешевый напиток.

Затем Дубцова проверила сейфы и гардеробную и выяснила, что из дома исчезло множество дорогих вещей. Артистка связала это с бесконечным ремонтом, так как из-за строительных работ в особняке постоянно менялись нанятые сотрудники, и жилье фактически превратилось в проходной двор.

«Это связано с непорядочностью людей, которые приходили и устраивались к нам на работу», — заявила певица.

Несмотря на внушительный ущерб, обращаться в полицию Дубцова не стала. Такую позицию она объяснила просто — не хочет тратить нервы на разбирательства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица и актриса Виктория Дайнеко тоже стала жертвой воров. На протяжении года злоумышленники неоднократно крали вещи со склада, который она арендовала.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:15
«Безмерное уважение»: фильм «Литвяк» перевернул сознание актера Петра Рыкова
23:55
Путь к службе: как готовят к работе собак-поводырей
23:45
«Всегда был победителем»: дирижер Канторов почтил память коллеги Сергея Стадлера
23:35
Собянин рассказал, какой будет станция метро «Бульвар Генерала Карбышева»
23:15
«Стресс для кишечника»: к чему может привести переизбыток клетчатки в организме
22:57
Бразильская триатлонистка утонула на соревнованиях в Техасе

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Природный контроль: какие фрукты поддерживают стабильный уровень сахара в крови
Унижение Сидни Суини: поклонники «Эйфории» требуют закрыть проект
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео