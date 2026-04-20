«Непорядочные люди»: Ирину Дубцову обворовали в собственном доме

Дом певицы Ирины Дубцовой обокрали

Рабочие могли обворовать особняк певицы Ирины Дубцовой, где проводили ремонт. Из дома артистки исчезли вещи на сумму в несколько миллионов рублей. Об этом сообщило издание 7Дней.ru, ссылаясь на комментарий звезды в эфире федерального телеканала.

Первым тревогу забил 20-летний сын певицы — Артем Черницын. По данным журналистов, он взял из домашнего бара бутылку элитного алкоголя стоимостью около десяти тысяч рублей, но внутри оказался дешевый напиток.

Затем Дубцова проверила сейфы и гардеробную и выяснила, что из дома исчезло множество дорогих вещей. Артистка связала это с бесконечным ремонтом, так как из-за строительных работ в особняке постоянно менялись нанятые сотрудники, и жилье фактически превратилось в проходной двор.

«Это связано с непорядочностью людей, которые приходили и устраивались к нам на работу», — заявила певица.

Несмотря на внушительный ущерб, обращаться в полицию Дубцова не стала. Такую позицию она объяснила просто — не хочет тратить нервы на разбирательства.

