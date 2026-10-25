Наживались на героях: банде украинок-попрошаек в Шереметьево грозит колония

Украинской банде попрошаек, обманывавших участников СВО, грозит колония

Дело о преступном сообществе, похищавшем деньги у участников СВО в аэропорту Шереметьево, дошло до суда: обвинение запросило для фигуранток от 10 до 12 лет колонии. По версии обвинения, в банду попрошаек, которые обманом выманивали у потерпевших крупные суммы, входили пять уроженок Украины.

Для Дмитрия Боглаева и Руслана Хусенова, по версии следствия возглавлявших данное звено преступного сообщества, гособвинитель потребовал наказание в виде 22 лет лишения свободы каждому.

По версии следствия, в 2018 году лидеры крупной подмосковной лобненской группировки решили взять под контроль территорию аэропорта для совершения имущественных преступлений против пассажиров. Поначалу они делали упор на хищения у иностранцев, а в начале 2022 года переключились на участников СВО. Тогда же, в начале 2022 года, главари ОПС вовлекли в промысел женскую банду — участницам, кроме Натальи Солдатенко, не было и тридцати лет. В аэропорту фигурантки работали в основном у выхода из терминала B на первом этаже, изредка поднимаясь на второй. Они выбирали пассажиров побогаче или участников СВО и пытались их разжалобить, напирая на бедственное положение приезжих из зоны боевых действий.

Часто девушки ссылались на дальние рейсы, чтобы получить суммы побольше. Одна из попрошаек выманила у потерпевшего 35 тысяч рублей, рассказав, что якобы должна навестить раненого отца в госпитале во Владивостоке. В среднем улов составлял от 10 до 30 тысяч, но в деле есть потерпевшие, отдавшие 70 и 80 тысяч.

Подсудимые признают вину частично: мошенничество не отрицают, некоторым даже вернули деньги, а участие в ОПС отвергают категорически.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мошенники обманывают людей перед Хэллоуином. В отличие от вампиров и оборотней, которых можно встретить разве что в кино, злоумышленнники угрожают людям вполне реально. Одна из наиболее распространенных схем — покупка костюмов и других праздничных атрибутов на интернет-платформах, где под личиной продавца скрывается аферист.

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