Бывший муж вынес все: петербурженка вернулась из отпуска и не узнала свою квартиру

Бывший муж вынес из квартиры петербурженки кухню, технику и даже детские игрушки

Петербурженка вернулась из отпуска с сыном и не узнала квартиру, потому что бывший муж вынес оттуда многие вещи. Об этом Ольга рассказала 5-tv.ru.

Пока женщина отсутствовала, из квартиры исчезли кухонный гарнитур, раковина, вытяжка и бытовая техника.

«Он забрал все, даже детские игрушки, которые сам купил, Sony PlayStation и так далее. Кухня была куплена после брака. Тут факт не в том, что он забрал, а в самом поступке: как можно так оставить сына без ничего?» — рассказала Ольга.

Квартира была куплена в ипотеку во время брака, однако после развода официального раздела имущества не проводили. Сейчас кредит, как утверждает Ольга, она выплачивает самостоятельно. Ранее женщина обращалась в суд по вопросам раздела собственности и определения места жительства ребенка. Бывшему мужу назначили алименты в размере 6,5 тысячи рублей, но, по словам петербурженки, он их не перечисляет.

Как рассказала Ольга, бывший супруг сначала предлагал ей выкупить кухонный гарнитур. Когда женщина отказалась, он заявил, что продаст мебель, и в итоге сделал это.

После исчезновения вещей Ольга обратилась в полицию. Однако, по ее словам, там пояснили, что имущество считается общим, а поскольку замки в квартире не менялись, бывший муж имел доступ в помещение и право забрать вещи.

Теперь женщина опасается, что ключи от жилья могут оказаться у посторонних людей — тех, кто приобрел мебель.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании в Ноябрьске 51-летнего мужчины по подозрению в убийстве сожительницы. По версии следствия, после ссоры в марте 2025 года он задушил женщину, упаковал тело в пакеты и оставил на балконе квартиры, где продолжал жить. Останки пролежали там около полутора лет. Чтобы скрыть запах, мужчина, предположительно, регулярно использовал бытовую химию. Подозреваемого заключили под стражу. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

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