Один погиб, шестеро пострадали при ракетном ударе ВСУ по Ельцу

Число пострадавших после ракетного удара ВСУ по Ельцу Липецкой области увеличилось до шести человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

По его данным, двое пострадавших обратились за медицинской помощью после отравления продуктами горения. У одной женщины обострилось хроническое заболевание. Еще два человека получили поверхностные порезы и отказались от госпитализации.

В результате атаки также повреждены фасады нескольких жилых домов, здание медицинского колледжа и объекты в промышленной зоне.

«Поручил главе города провести полное обследование поврежденных зданий, оценить ущерб и определить объем необходимых восстановительных работ», — сообщил Артамонов.

Ранее стало известно, что в результате ракетного удара по Ельцу погиб один человек. Первоначально сообщалось об одном пострадавшем — фельдшере местного медицинского пункта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что машинист грузового поезда Брянск — Гомель погиб после атаки беспилотника ВСУ в Новозыбкове Брянской области.

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