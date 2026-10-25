Один погиб, шестеро пострадали при ракетном ударе ВСУ по Ельцу
В результате атаки повреждены жилые дома, здание медицинского колледжа и объекты в промышленной зоне.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Число пострадавших после ракетного удара ВСУ по Ельцу Липецкой области увеличилось до шести человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.
По его данным, двое пострадавших обратились за медицинской помощью после отравления продуктами горения. У одной женщины обострилось хроническое заболевание. Еще два человека получили поверхностные порезы и отказались от госпитализации.
В результате атаки также повреждены фасады нескольких жилых домов, здание медицинского колледжа и объекты в промышленной зоне.
«Поручил главе города провести полное обследование поврежденных зданий, оценить ущерб и определить объем необходимых восстановительных работ», — сообщил Артамонов.
Ранее стало известно, что в результате ракетного удара по Ельцу погиб один человек. Первоначально сообщалось об одном пострадавшем — фельдшере местного медицинского пункта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что машинист грузового поезда Брянск — Гомель погиб после атаки беспилотника ВСУ в Новозыбкове Брянской области.
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