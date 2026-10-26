Любовники устроили интимную сцену на глазах у десятков свидетелей

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 19 0

Зрелище развернулось у панорамного окна отеля в Дублине.

Любовники занялись сексом у окна отеля в Дублине

Фото: 5-tv.ru

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Мужчина и женщина занялись сексом у панорамного окна пятизвездочного отеля The Marker в Дублине. Об этом пишет Daily Star.

Пару заметили сотрудники офисного здания, расположенного напротив гостиницы. Из-за больших окон происходящее было хорошо видно с улицы и из соседних помещений.

Вскоре записи с мужчиной и женщиной начали распространяться в мессенджерах. Сотрудники офисов признались, что увиденное их неприятно удивило.

Пока неизвестно, были ли участники инцидента постояльцами гостиницы. По данным издания, часть номеров в отеле может использоваться сотрудниками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Мороз призналась: актеров никто специально не учит играть интимные сцены на камеру.

По словам артистки, такие эпизоды требуют не просто физического присутствия в кадре, а точной эмоциональной и визуальной подачи. При этом даже большой опыт не избавляет ее от смущения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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