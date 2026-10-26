Любовники устроили интимную сцену на глазах у десятков свидетелей

Зрелище развернулось у панорамного окна отеля в Дублине.
Фото: 5-tv.ru
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Мужчина и женщина занялись сексом у панорамного окна пятизвездочного отеля The Marker в Дублине. Об этом пишет Daily Star.
Пару заметили сотрудники офисного здания, расположенного напротив гостиницы. Из-за больших окон происходящее было хорошо видно с улицы и из соседних помещений.
Вскоре записи с мужчиной и женщиной начали распространяться в мессенджерах. Сотрудники офисов признались, что увиденное их неприятно удивило.
Пока неизвестно, были ли участники инцидента постояльцами гостиницы. По данным издания, часть номеров в отеле может использоваться сотрудниками.
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