Этому никто не учит: Дарья Мороз рассказала, как снимаются откровенные сцены

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 73 0

Актриса отметила: важно уметь играть не только душой, но и телом.

Как снимают откровенные сцены в кино

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Дарья Мороз рассказала, что никто не учит играть в откровенных сценах

Играть интимные сцены на камеру никто не учит. Об этом рассказала заслуженная артистка России Дарья Мороз в интервью шоумену Павлу Воле.

Ведущий отметил, что в фильмографии актрисы много картин с откровенными сценами. На вопрос о том, почему так, Мороз уточнила, что артист должен играть не только душой, но и телом. А секс — это часть жизни, которая, как и другие, находит отражение в кино. Но такое отношение к данному вопросу не избавляет актрису от смущения.

«На самом деле никто же не учит, как играть такого рода сцены. А для визуальной передачи грамотной, потому что это может быть какая-то очень нежная, например, сцена или какая-то драматическая, очень агрессивная, камера должна все снять так, чтобы это было художественно выразительно. Соответственно, это не то, что мы просто там, в кадре абы как. Это должно быть выразительно, эмоционально», — пояснила Мороз.

Она добавила, что актеры и режиссеры заранее подробно обсуждают то, что нужно передать, как это сделать. Исполнители отдельно договариваются о том, что дозволено им делать с телами друг друга, а что нет. Поэтому в подобных сценах, по словам артистки, как и в жизни, очень важен партнер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у актера обязательно должна быть самоирония. В этом уверен народный артист России Сергей Безруков.

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