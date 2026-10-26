Семь цистерн охвачены огнем: под Екатеринбургом сошли с рельсов 20 вагонов

В Свердловской области сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда

Инцидент произошел в ночь на 26 октября на перегоне Решеты — Седельниково в Екатеринбурге. Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, с путей сошли 20 вагонов грузового поезда, при этом наблюдается горение семи цистерн. В 04:47 по местному времени горящие вагоны расцепили, а восстановительный поезд приступил к буксировке 54 негорящих вагонов на безопасное расстояние.

По данным Свердловской железной дороги, сход вагонов с последующим возгоранием произошел в 01:30 по местному времени на перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково участка Решеты — Арамиль. Пострадавших нет. Нарушен габарит соседнего пути, движение приостановлено. В СвЖД подчеркнули, что пассажирские поезда на этом участке не курсируют.

К реагированию на происшествие привлекли 106 человек и 31 единицу техники, в том числе от МЧС России — 58 человек и 20 единиц техники. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский поезд № 35, следовавший по маршруту Хабаровск — Благовещенск, столкнулся с микроавтобусом на железнодорожном переезде в районе населенного пункта Дежневка в Еврейской автономной области. В момент аварии в автомобиле находились семь человек: шестеро погибли, еще один получил тяжелые травмы и был доставлен в Хабаровскую краевую больницу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.