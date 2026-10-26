Дроны ВСУ атаковали пассажирский поезд под Воронежем: пятеро пострадавших

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 113 0

После повреждения вагона на станции Сомово железнодорожники приостановили движение и приступили к восстановлению контактной сети.

Порожденный поезд в Воронежской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Красноухов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Пассажирский поезд пострадал в результате атаки дронов ВСУ в Воронежской области

В результате атаки беспилотников ВСУ поврежден вагон пассажирского поезда в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба компании «Российские железные дороги» (РЖД) на своем канале в мессенджере МАКС.

«На станции Сомово поврежден вагон пассажирского поезда № 11 Анапа — Москва», — проинформировали в РЖД.

Там также добавили, что в результате происшествия пострадали пять человек. Всем им была оказана необходимая помощь.

Кроме того, действия противника привели к тому, что на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж отсутствует напряжение в контактной сети. Движение поездов было приостановлено. Для того, чтобы вновь пустить транспорт по этому отрезку пути, на месте инцидента ведутся восстановительные работы.

Также в РЖД предупредили о задержках в движении пассажирских поездов южного направления и пригородного железнодорожного транспорта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на перегоне Решеты — Седельниково в Екатеринбурге с рельсов сошли 20 вагонов грузового поезда. Происшествие привело к возгоранию семи цистерн.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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