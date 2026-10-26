Дроны ВСУ атаковали пассажирский поезд под Воронежем: пятеро пострадавших
После повреждения вагона на станции Сомово железнодорожники приостановили движение и приступили к восстановлению контактной сети.
Фото: © РИА Новости/Сергей Красноухов
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Пассажирский поезд пострадал в результате атаки дронов ВСУ в Воронежской области
В результате атаки беспилотников ВСУ поврежден вагон пассажирского поезда в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба компании «Российские железные дороги» (РЖД) на своем канале в мессенджере МАКС.
«На станции Сомово поврежден вагон пассажирского поезда № 11 Анапа — Москва», — проинформировали в РЖД.
Там также добавили, что в результате происшествия пострадали пять человек. Всем им была оказана необходимая помощь.
Кроме того, действия противника привели к тому, что на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж отсутствует напряжение в контактной сети. Движение поездов было приостановлено. Для того, чтобы вновь пустить транспорт по этому отрезку пути, на месте инцидента ведутся восстановительные работы.
Также в РЖД предупредили о задержках в движении пассажирских поездов южного направления и пригородного железнодорожного транспорта.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на перегоне Решеты — Седельниково в Екатеринбурге с рельсов сошли 20 вагонов грузового поезда. Происшествие привело к возгоранию семи цистерн.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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