В России выявили завозной случай лихорадки Зика у туристки с Бали

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Эксклюзив 21 0

Заболевшую женщину госпитализировали в Москве, а лабораторные исследования подтвердили наличие опасной тропической инфекции.

Лихорадка Зика в России: выявлен случай заражения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В России зарегистрировали завозной случай лихорадки Зика. Инфекцию обнаружили у женщины, которая в сентябре вернулась в Москву после отдыха на индонезийском острове Бали. Об этом сообщили 5-tv.ru в Роспотребнадзоре.

После выявления заболевания пациентку доставили в инфекционный стационар. Специалисты уполномоченного учреждения надзорного ведомства исследовали ее биоматериал и подтвердили диагноз. При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что риска распространения инфекции внутри страны нет.

Лихорадка Зика не относится к заболеваниям, характерным для территории России. Основную опасность представляет завоз вируса из регионов, где встречаются его переносчики. В их числе отдельные страны Америки, Южной и Юго-Восточной Азии. По данным ведомства, обитающие в России комары не создают высоких эпидемиологических рисков в отношении опасных тропических лихорадок.

Санитарные службы продолжают отслеживать ситуацию как внутри страны, так и за ее пределами. Для оценки вероятности завоза инфекций используется автоматизированная информационная система «Периметр». Кроме того, российские ученые разработали специальные тест-системы, позволяющие быстро выявлять лихорадку Зика и отличать ее от других заболеваний.

В Роспотребнадзоре рекомендуют путешественникам защищаться от укусов комаров. Во время отдыха в тропических странах следует пользоваться репеллентами, выбирать светлую закрытую одежду, устанавливать москитные сетки и по возможности не посещать заболоченные территории.

Особое внимание необходимо уделять самочувствию после возвращения домой. Повышение температуры, головная боль, неприятные ощущения в мышцах, суставах и спине, сыпь или конъюнктивит могут быть поводом для обращения за медицинской помощью. При посещении врача важно сообщить о недавнем путешествии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о завозном случае лихорадки чикунгунья. Заболевание обнаружили у женщины, вернувшейся в Москву с Сейшельских островов. Переносчиками этой тропической инфекции являются определенные виды комаров, в том числе азиатский тигровый.

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