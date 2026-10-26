В атакованном ВСУ поезде Анапа — Москва ехали футболисты «Локомотива»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 68 0

Спортсмены возвращались в столицу после игры с «Ростовом».

Атака ВСУ на поезд Анапа — Москва в Воронежской области

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Футболисты московского «Локомотива» находились в поезде Анапа — Москва, который был поврежден в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил спортивный журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

По его словам, спортсмены возвращались в Москву после игры с «Ростовом». Беспилотник атаковал состав на четыре вагона дальше того, где находились футболисты. Никто из членов команды не пострадал. После происшествия игроков пересадили на автобус.

Ранее в РЖД сообщили, что на станции Сомово был поврежден вагон пассажирского поезда № 11 Анапа — Москва. В результате происшествия пострадали пять человек. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж произошло отключение напряжения в контактной сети. Движение поездов на этом отрезке было приостановлено. На месте ведутся восстановительные работы. РЖД предупредили о задержках пассажирских поездов южного направления и пригородного железнодорожного транспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших после ракетного удара ВСУ по Ельцу Липецкой области увеличилось до шести человек. По данным губернатора Игоря Артамонова, двое обратились за медицинской помощью после отравления продуктами горения, у одной женщины обострилось хроническое заболевание. Еще два человека получили поверхностные порезы и отказались от госпитализации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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