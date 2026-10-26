Активисты объявили войну рождественскому декору «Гарри Поттера» из-за взглядов Роулинг

Активисты потребовали отменить рождественское оформление в стиле «Гарри Поттера» на Оксфорд-стрит в Лондоне. Они выступили против популяризации творчества Джоан Роулинг, автора серии книг о юном волшебнике. По мнению активистов, праздничные украшения принесут писательнице дополнительный доход, который, как они утверждают, она направит на борьбу с правами трансгендерных* людей.

Роулинг неоднократно публично высказывалась о вопросах пола и гендера, выступая против признания гендерной идентичности основанием для определения пола человека в ряде ситуаций. Эти взгляды вызвали критику со стороны правозащитников и части поклонников ее произведений. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Активисты направили мэру Лондона Садику Хану около 10 тысяч электронных писем с требованием убрать украшения и заменить их оформлением, которое будет безопасным и приветливым для всех жителей города. В обращениях они утверждали, что из-за взглядов Джоан Роулинг трансгендерные люди и их сторонники не будут чувствовать себя комфортно во время празднования Рождества.

При этом в мэрии заявили, что городские власти не организуют праздничную подсветку Оксфорд-стрит. За нее отвечает организация New West End Company, объединяющая местные предприятия. Там также подчеркнули, что мэр поддерживает все сообщества Лондона, включая трансгендерных и небинарных людей.

Ожидается, что оформление улицы будет приурочено к выходу нового сериала по мотивам книг о Гарри Поттере. Кроме того, 4 ноября на Оксфорд-стрит должен открыться магазин, посвященный волшебной вселенной.

Ранее стало известно, что HBO раскрыл имена актеров второго сезона сериала «Гарри Поттер». В продолжении появятся новые исполнители ролей, а сюжет будет основан на книге «Гарри Поттер и Тайная комната».

Также HBO представил трейлер первого сезона сериала «Гарри Поттер»

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