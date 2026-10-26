Активисты объявили войну рождественскому декору «Гарри Поттера» из-за взглядов Роулинг

|
Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 18 0

Более десяти тысяч электронных писем с требованием убрать декор направили мэру Лондона Садику Хану.

Отмена украшений в стиле «Гарри Поттера»

Фото: www.globallookpress.com/Ian Rutherford

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Активисты потребовали отменить рождественское оформление в стиле «Гарри Поттера» на Оксфорд-стрит в Лондоне. Они выступили против популяризации творчества Джоан Роулинг, автора серии книг о юном волшебнике. По мнению активистов, праздничные украшения принесут писательнице дополнительный доход, который, как они утверждают, она направит на борьбу с правами трансгендерных* людей.

Роулинг неоднократно публично высказывалась о вопросах пола и гендера, выступая против признания гендерной идентичности основанием для определения пола человека в ряде ситуаций. Эти взгляды вызвали критику со стороны правозащитников и части поклонников ее произведений. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Активисты направили мэру Лондона Садику Хану около 10 тысяч электронных писем с требованием убрать украшения и заменить их оформлением, которое будет безопасным и приветливым для всех жителей города. В обращениях они утверждали, что из-за взглядов Джоан Роулинг трансгендерные люди и их сторонники не будут чувствовать себя комфортно во время празднования Рождества.

При этом в мэрии заявили, что городские власти не организуют праздничную подсветку Оксфорд-стрит. За нее отвечает организация New West End Company, объединяющая местные предприятия. Там также подчеркнули, что мэр поддерживает все сообщества Лондона, включая трансгендерных и небинарных людей.

Ожидается, что оформление улицы будет приурочено к выходу нового сериала по мотивам книг о Гарри Поттере. Кроме того, 4 ноября на Оксфорд-стрит должен открыться магазин, посвященный волшебной вселенной.

Ранее стало известно, что HBO раскрыл имена актеров второго сезона сериала «Гарри Поттер». В продолжении появятся новые исполнители ролей, а сюжет будет основан на книге «Гарри Поттер и Тайная комната».

Также HBO представил трейлер первого сезона сериала «Гарри Поттер»

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:47
«Одно рукопожатие до Станиславского»: Верник получил «Чайку» за 40 лет в МХТ
19:37
Активисты объявили войну рождественскому декору «Гарри Поттера» из-за взглядов Роулинг
19:21
«Единая Россия» не допустит подмены бесплатной медицинской помощи платными услугами
19:12
Британия уже была бы на Марсе: Трасс раскрыла несбывшийся космический план
19:01
Живая коза и кавказские танцы: Gazan бросит вызов Артуру Пирожкову в «Битве поколений»
18:58
Грибная ловушка: какие ошибки могут привести к отравлению

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Макрон взялся за замену российского СПГ
Работающим матерям ограничили срок больничных
«Не могу отвести глаз»: Пересильд показала жаркие объятия с Дмитриенко — фото
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео