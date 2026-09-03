Добро пожаловать в Хогвартс: что показали в трейлере первого сезона сериала «Гарри Поттер»

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 42 0

В ролике продемонстрировали главных героев, события и места действия знаменитой истории.

Что показал трейлер первого сезона сериала Гарри Поттер

Фото: YouTube/Кадр из трейлера сериала «Гарри Поттер»

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В новом трейлере первого сезона сериала «Гарри Поттер» показали героев и локации

Опубликован новый трейлер первого сезона сериала «Гарри Поттер» от HBO. Об уже знакомых зрителям персонажах и локациях, которые появились на экране, пишет 7Дней.ру.

В ролике продемонстрировали ключевых героев и знаковые события сюжета книги «Гарри Поттер и философский камень». Так, в нем показана знаменитая сцена прибытия Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер в Хогвартс, а также церемония определения факультета при помощи магической шляпы.

Помимо этого режиссер продемонстрировал сцену знакомства Гарри Поттера с преподавателями школы — Альбусом Дамблдором, Северусом Снейпом, Минервой Макгонагалл и Рубеусом Хагридом, а также уроки магии и тренировку по квиддичу. Кроме того, в трейлере показаны Большой зал и гостиная факультета Гриффиндор, лачуга Хагрида и другие места действия первого сезона.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Руперт Гринт снова исполнит роль Рона Уизли в спектакле о Гарри Поттере.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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