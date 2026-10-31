По указке мошенников: юноша забил 95-летнюю пенсионерку во Владимире

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 25 0

Перед этим он работал дроппером в разных городах России.

Пенсионерку убили во Владимире

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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По заданию мошенников 18-летний юноша забил 95-летнюю пенсионерку во Владимире

Пенсионерку в городе Владимир забил 18-летний житель Нижегородской области по указке мошенников из приложения для знакомств. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По данным инсайдера, подозреваемый в одном из чат-ботов познакомился с девушкой. Однако этот профиль для своих целей использовали мошенники.

Однажды от новой интернет-знакомой пришло сообщение со ссылкой, после перехода по которой юноша получил послание якобы от «техподдержки «Госуслуг». Затем с ним связался лже-сотрудник ФСБ, от которого начали поступать угрозы. Молодого человека пугали уголовной ответственностью, которую понесет не только он, но и его родители.

Следуя указаниям злоумышленников, подозреваемый стал дроппером. Он ездил по российским городам и переводил деньги, добытые обманным путем у граждан, на криптокошелек мошенников.

Выполняя последнее задание преступников, подозреваемый отправился во Владимир. Там он должен был связаться с 95-летней пенсионеркой. Женщина ранее уже становилась жертвой мошенников, им удалось выманить у нее 1900 рублей.

Преступники заранее предупредили предполагаемого исполнителя, что, возможно, пенсионерку придется убить, если она назовет кодовое слово. Злоумышленники убедили его, что женщина работает на врага. Поэтому, когда то самое слово было названо, подозреваемый начал ее избивать. От полученных травм его жертва скончалась.

По указаниям кураторов, после произошедшего юноша выбросил свой телефон в лесное озеро. Устройство якобы должны были подобрать сотрудники спецслужб. Сам подозреваемый долго бродил среди деревьев, чуть не утонул в болоте, а когда вышел к дороге и попросил прохожих вызвать полицию.

После убийства, по данным Следственного комитета, он приехал в Архангельскую область, где сам пришел в полицию и рассказал о совершенных им преступлениях.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Калуге 15-летнему подростку предъявлено обвинение в убийстве 46-летнего местного жителя. Незадолго до трагедии у них произошел конфликт. Несовершеннолетний не стерпел критики и жестоко избил мужчину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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