Тридцать лет разницы и скелеты в шкафу: кого полюбила «муза» Киркорова

«Мисс БРИКС» Валентина Алексеева помолвлена с 50-летним бизнесменом Мительманом

Победительница конкурсов красоты «Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева рассказала об отношениях и недавно раскрытом женихе в интервью Лауре Джугелии. Избранником девушки оказался 50-летний бизнесмен из Челябинска Илья Мительман. Он помогает модели финансово, но, по ее словам, на выбор повлияли не деньги, а искренние чувства.

Мительману пришлось быть настойчивым в ухаживаниях

Отношений с поклонником Алексеева поначалу не хотела: она уже добилась известности и финансовой независимости и опасалась потерять свободу. По ее словам, Мительман начал с цветов, затем нашел личный номер девушки и уговорил ее принять подарок. Ради этого он прилетел из Челябинска в Москву, но Алексеева вышла к нему всего на 15 минут. За короткую встречу мужчина успел вручить украшение с бриллиантами и заявить, что не женат и настроен серьезно. Кавалеру модель поверила не сразу.

«Я понимала, что я для мужчины буду как трофей. Даже период нашего общения, когда мы еще не находились в отношениях, был очень долгим. Он очень долго ухаживал, очень долго добивался — 2,5 месяца», — приводит издание слова модели.

Впервые в любви Мительман признался ей в Венеции, на балконе с видом на канал. Взаимностью Алексеева ответила лишь спустя несколько месяцев. Родители ее выбор поддержали, их не смутило, что избранник старше дочери на 30 лет. Мать модели Ольга Алексеева заявила, что «возраст — это всего лишь цифра», а отец назвал Мительмана благородным и умным человеком.

Кольцо есть, свадьбы пока нет

Как именно бизнесмен сделал предложение, Валентина говорить отказалась. Свадьбу влюбленные еще не планируют «в силу непростого времени в стране», но кольцо жених уже подарил. Если торжество состоится, модель, по собственным словам, предпочла бы провести его в Москве, а не за границей. Алексеева подчеркнула, что не собирается тратить на праздник сотни миллионов рублей.

Мительман, в свою очередь, заявил, что вернется к вопросу о свадьбе, когда девушка окончит третий курс. Сейчас пара живет в Москве, но бизнесмен не исключает переезда в родной Челябинск.

Сомнительно прошлое жениха Мисс БРИКС

Илья Мительман. Фото: Instagram*/ mitelman_ilya

В нулевых Мительману приписывали романы с ныне покойной певицей Жанной Фриске, актрисой Марией Кожевниковой и моделью Ириной Шейк. В 2013 году он женился на непубличной Мелани Корман, которая родила ему двух детей, а четыре года назад пара развелась. Как отметила Алексеева, «светское прошлое» жениха ее не смущает.

«Между прочим, очень неплохой бэкграунд… Классные девчонки. Была бы я мужчиной, только бы порадовалась», — заявила она.

Кроме прочего, модель прокомментировала слухи о связи Мительмана с исчезновением Валерии Елисеевой. 19-летняя студентка пропала в сентябре 2002 года в Челябинске: ушла в ночной клуб и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, хотя останки так и не нашли. Мительман отрицал причастность к делу: по его версии, он действительно встречался с Елисеевой, но в роковую ночь она уехала в клуб с другим парнем.

Алексеева подчеркнула, что об этом эпизоде Мительман рассказал ей сам и заявил, что даже помогал искать пропавшую. По мнению модели, связь бизнесмена с пропажей студентки — «заказная история», попытка бросить тень на его репутацию. Обстоятельства темной истории Елисеевой остаются невыясненными до сих пор.

Слухи Валентину не пугают. Она заявила, что придерживается патриархальных взглядов, посему готова полностью довериться своему мужчине и старается с ним не спорить.

Ранее, писал 5-tv.ru, Валентина Алексеева рассказала, как Мительман ревновал ее к народному артисту России Филиппу Киркорову. По словам модели, он даже хотел заплатить певцу, чтобы тот перестал проводить с ней время.

Валентина познакомилась с Киркоровым на конкурсе «Мисс БРИКС», где он предложил ей сняться в клипе. Когда она сообщила Мительману о поездке в Каппадокию на съемки, тот отреагировал резко. Девушка подчеркнула, что между ней и артистом исключительно творческие отношения, она обращается к нему на «вы» и уважает. Чтобы снять напряжение, она познакомила мужчин лично.

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