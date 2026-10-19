Замечание стоило жизни: в Калуге подросток убил 46-летнего мужчину
Пострадавший погиб последствии избиения.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; MAX/Калужский Следком/id4027102335_gos; 5-tv.ru
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В Калуге подросток убил мужчину: решение суда
В Калуге подростку вменяют убийство 46-летнего мужчины. Пострадавший впоследствии избиения скончался в больнице. Информацию предоставило региональное управление Следственного коммитета.
«Жителю Калуги предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего)», — написали в сообщении.
Подростку, которому предъявили обвинения, всего 15 лет.
Во время прогулки мужчина обратил внимание на поведение подростков и сделал им замечание.
По данным следствия, один из них после этого избил мужчину. Пострадавший упал, ударился головой о тротуар. Его доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.
Суд на данный момент запретил подростку определенные действия. Расследование дела все еще идет.
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