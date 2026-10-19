Замечание стоило жизни: в Калуге подросток убил 46-летнего мужчину

|
Василиса Власова
Василиса Власова 243 0

Пострадавший погиб последствии избиения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; MAX/Калужский Следком/id4027102335_gos; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Калуге подросток убил мужчину: решение суда

В Калуге подростку вменяют убийство 46-летнего мужчины. Пострадавший впоследствии избиения скончался в больнице. Информацию предоставило региональное управление Следственного коммитета.

«Жителю Калуги предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего)», — написали в сообщении.

Подростку, которому предъявили обвинения, всего 15 лет.

Во время прогулки мужчина обратил внимание на поведение подростков и сделал им замечание.

По данным следствия, один из них после этого избил мужчину. Пострадавший упал, ударился головой о тротуар. Его доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Суд на данный момент запретил подростку определенные действия. Расследование дела все еще идет.

Ранее 5-tv.ru писал о драке, переросшей в стрельбу во Владикавказе. Одним из участников конфликта был популярный боец ММА «Никархо».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+6° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
82.85
-0.77 93.23
-0.49
Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:06
«Обновление пойдет на пользу»: Госдума рассмотрит кадровые изменения 21 октября
0:54
Традиции и ритуалы: в Петербурге открылась выставка истории пивоварения в России
0:21
В Заполярье сотрудница МЧС спасла тонувшую в бассейне девушку
0:05
Смерть младенца и тяжелые травмы детей: что происходит в роддоме Симферополя
23:52
Япония отправила к спутнику Марса зонд с миссией по сбору грунта
23:34
Свободная жизнь: Савичева впервые вышла в свет после развода

Сейчас читают

Как подготовить китайский автомобиль к русским морозам
Михаил Ошеров: Накануне Третьей Ближневосточной войны — анализ ситуации
Пиар-акция или прорыв: зачем Маск показал прыгающий электрокар Tesla
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео