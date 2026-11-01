Овчарня вместо приюта: трое украинцев пережили неделю в горах Румынии

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 27 0

Мужчины пересекали районы Украины и были физически истощены.

В горах Румынии спасли троих граждан Украины

Фото: www.globallookpress.com/Robert Haasmann

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В горах Румынии обнаружены трое граждан Украины, блуждавших семь дней

В горах Румынии обнаружены трое граждан Украины, семь дней блуждавших по горной местности в состоянии сильного истощения. О находке журналистам РИА Новости рассказала представитель горноспасательной службы уезда Марамуреш Алина Присекару.

По ее словам, людей нашли в овчарне. К прибытию спасательной группы они успели развести костер, согреться и отдохнуть. Мужчины провели в пути неделю, пересекая горные районы Украины. К моменту операции они были физически истощены, а холод и влажность повышали риск переохлаждения.

Обнаружили их на высоте 1700 метров. Перед спуском спасатели дали им воду, горячий чай и еду.

Эвакуацию затрудняло отсутствие у украинцев подходящего снаряжения — их пришлось пристегнуть спасательными тросами. После спуска иностранцев передали представителям Пограничной полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа из трех российских туристов, застрявшая в горах между высокогорными плато Амлакит и Джихва в провинции Ризе, спасена. Путешественники обратились за помощью в экстренные службы после того, как заблудились во время маршрута. 

После поступления сигнала в район направили сотрудников турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям AFAD и жандармерии. Спасательную операцию пришлось приостановить в ночное время из-за густого тумана, который не позволял безопасно продолжить поиски.

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