В Турции спасли троих заблудившихся в горах российских туристов

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 55 0

Ранее сотрудникам экстренных служб удалось связаться с ними по телефону.

Что с туристами заблудившимися в горах Турции: что известно

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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Группа из трех российских туристов, застрявшая в горах между высокогорными плато Амлакит и Джихва в провинции Ризе, спасена. Путешественники обратились за помощью в экстренные службы после того, как заблудились во время маршрута. Об этом сообщило генконсульство России.

После поступления сигнала в район направили сотрудников турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям AFAD и жандармерии. Спасательную операцию пришлось приостановить в ночное время из-за густого тумана, который не позволял безопасно продолжить поиски.

Позднее спасателям удалось связаться с туристами по телефону. Россияне передали свои координаты и сообщили, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. На время ожидания поисковых групп они разбили лагерь.

После улучшения погодных условий сотрудники AFAD и жандармерии возобновили поисковые работы и смогли эвакуировать туристов. В настоящее время россияне находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев застрял на аттракционе во Вьетнаме. Инцидент произошел в парке VinWonders Phuquoc Amazon Volcano на острове Фукок на высоте около 30 метров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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