Тайная методичка и контроль клиентов: как «Мир квестов» пытается избежать проверок

Крупнейшая в России платформа «Мир квестов» составила тайную методичку — как скрывать нарушения и отпугивать журналистов. Инструкция появилась после расследования «Известий» о смертельно опасных играх. Выяснилось, что теперь организаторы пробивают личные данные всех посетителей еще при бронировании. Очевидно, чтобы никто не узнал: соглашаясь на игру, клиент рискует жизнью, а его деньги, скорее всего, уходят на нужды ВСУ.

Как устроена эта теневая схема и почему за травмы клиентов отвечают подставные предприниматели? Продолжение громкого расследования — у корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Корреспонденты на квесте в Чертанове. Эксперт по пожарной безопасности находит нарушения: площадка на парковке, стены из горючих материалов, аварийного освещения нет.

«Я прошу вас выйти. Покажите предписание. Это не общественное место. На данный момент на квесте не может находиться более четырех человек», — заявила Анна Черкасова.

Нас выгоняет не просто сотрудник. Это Анна Черкасова, президент Ассоциации организаторов квест-индустрии. И такое обращение с журналистами — не экспромт. Нам на обратную связь прислали внутреннюю методичку компании «Мир квестов С». Владельцев площадок натаскивают, как отпугивать репортеров.

«Просим показать предписание. По закону вы не обязаны разрешать съемку на локации. Квест не является местом массового досуга. Максимальное количество человек официально — четыре», — говорится в инструкции.

Учредитель Ассоциации квест-индустрии — Сергей Меркулов, он же директор компании «Мир квестов С». То есть в руководстве обеих организаций — одни и те же люди. Публичная позиция: за безопасность отвечают не они.

«Ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности — непосредственные организаторы квеста», — заявляет фирма.

На сайте таких — примерно 900. Вот в Москве, на Иртышском проезде, — ИП Спелов. Студент, 20 лет.

«Нигде мы не увидели извещателей», — отметил корреспондент.

На Первомайской — ИП Манцурова.

«Не хочется при камерах что-то обсуждать», — прозвучало в ответ журналистам.

За этими площадками и ИП стоят люди, которые могут зарабатывать миллиарды. Учредители «Мира квестов» — Артем Ярмилко (Украина), Анна Ярмилко и Игорь Бобб. Живут в Амстердаме. Анна и Бобб владеют российскими компаниями «Мир квестов С» и «Квест в подарок». Вадим Змовик, брат Бобба, отвечал за украинские сайты, владеет российскими активами, в том числе брендом «Клаустрофобия».

Ее бывший маркетолог Джем Кадыров знает систему изнутри. Утверждает: всей отраслью и в России, и на Украине заправляют одни и те же люди.

«Мир квестов — это семейный бизнес. Система бронирования идентична что на Украине, что в России», — рассказал бывший сотрудник «Клаустрофобии» Джем Кадыров.

Контент Незалежной — квест «Кабинет Бандеры». Десять процентов с каждой игры, вероятно, идут ВСУ. Представителем в Киеве был указан ИП Змовик, потом его сменил ИП Мидаков. На неудобные вопросы он отвечает неохотно.

«Я был связан с „Миром квестов“, но с Украиной я никаких дел не имел. Пожалуйста, выключите камеру», — заявил собеседник журналистов.

Но вот факт: в отличие от других компаний с российскими учредителями, сайт «Мира квестов» на Украине работает. Получается, что по украинскому закону, как все, платит пять процентов военного налога.

Помимо денег, собирают данные клиентов. Об этом прямо написано в той самой методичке. Пробив начинается на этапе бронирования.

«Номера телефонов… вплоть до платежных данных… Данные уходят куда-то на западные серверы», — заявил Джем Кадыров.

Данные клиентов — это тоже актив: контроль над рынком. А любые проверки и законы, наоборот, лишние расходы и риски. Видимо, поэтому компания и не участвовала в разработке нового законопроекта.

«Я слышал об этой организации. На нас не выходили, вместе с нами не принимали участие в этом обсуждении», — заявил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, автор законопроекта о квестах Айрат Гибатдинов.

Один ИП заменит другого: нет закона — нет и ответственности. А за финансирование запрещенных военных структур статья есть. Это приравнивается к терроризму.

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