Суд отказался рассматривать просьбу Лерчек о выезде на лечение
Адвокаты просили отпустить блогера в пекинскую клинику из-за рака желудка четвертой стадии.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Суд в Москве отказался рассматривать ходатайство блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, о разрешении покинуть Россию для лечения рака желудка четвертой стадии. Об этом говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении ТАСС.
Защита просила разрешить Чекалиной пройти лечение в одной из клиник Пекина. Но суд пришел к выводу, что такой вопрос должен решаться не районным судом Москвы, который вынес приговор.
В материалах указано, что вопросы, возникающие на стадии исполнения приговора, рассматриваются судом по месту его исполнения либо вышестоящей инстанцией. Поэтому ходатайство Чекалиной по существу в данном суде не рассматривали.
Один из участников процесса подтвердил агентству, что защита действительно добивалась для блогера разрешения временно покинуть Россию из-за онкологического заболевания.
Ранее адвокат Чекалиной Константин Третьяков сообщил, что она обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании.
При этом блогер вину по уголовному делу не признала и во всех инстанциях добивалась оправдания. Обращение о помиловании она направила напрямую в администрацию президента, хотя такая процедура обычно начинается с территориальной комиссии.
У Лерчек диагностирован рак желудка четвертой стадии. Ранее защита сообщала, что ей рекомендовали лечение за границей. Однако действующий приговор и связанные с ним ограничения не позволяют блогеру свободно покидать Россию.
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