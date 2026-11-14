Суд отказался рассматривать просьбу Лерчек о выезде на лечение

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 53 0

Адвокаты просили отпустить блогера в пекинскую клинику из-за рака желудка четвертой стадии.

Лерчек не получила решения по поездке в Китай

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Суд в Москве отказался рассматривать ходатайство блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, о разрешении покинуть Россию для лечения рака желудка четвертой стадии. Об этом говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении ТАСС.

Защита просила разрешить Чекалиной пройти лечение в одной из клиник Пекина. Но суд пришел к выводу, что такой вопрос должен решаться не районным судом Москвы, который вынес приговор.

В материалах указано, что вопросы, возникающие на стадии исполнения приговора, рассматриваются судом по месту его исполнения либо вышестоящей инстанцией. Поэтому ходатайство Чекалиной по существу в данном суде не рассматривали.

Один из участников процесса подтвердил агентству, что защита действительно добивалась для блогера разрешения временно покинуть Россию из-за онкологического заболевания.

Ранее адвокат Чекалиной Константин Третьяков сообщил, что она обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

При этом блогер вину по уголовному делу не признала и во всех инстанциях добивалась оправдания. Обращение о помиловании она направила напрямую в администрацию президента, хотя такая процедура обычно начинается с территориальной комиссии.

У Лерчек диагностирован рак желудка четвертой стадии. Ранее защита сообщала, что ей рекомендовали лечение за границей. Однако действующий приговор и связанные с ним ограничения не позволяют блогеру свободно покидать Россию.

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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