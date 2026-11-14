За фото голой девочки: сын экс-директора ЦРУ попался на детской порнографии

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 25 0

В его телефоне обнаружили почти 90 изображений несовершеннолетних сексуализированного характера.

Сын экс-главы ЦРУ арестован за детскую порнографию

Фото: www.globallookpress.com/Pete Marovich

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Daily Mail: сын экс-главы ЦРУ арестован за детскую порнографию

Сын бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, 40-летний Кайл Бреннан, задержан сотрудниками ФБР в Вирджинии по обвинению в перевозке материалов с сексуальным насилием над детьми.

Как сообщает Daily Mail, агенты ФБР взяли Бреннана под стражу в пятницу днем на его рабочем месте в Херндоне, штат Вирджиния. Ордер на обыск его личного iPhone был исполнен накануне, а уголовное заявление подписал судья. По данным судебных документов, на телефоне обнаружено 88 изображений, на которых, предположительно, запечатлены несовершеннолетние девочки, включая детей доподросткового возраста, в откровенно сексуальных действиях. В письменном заявлении упоминается графическое фото малолетней девочки, а также снимок полностью обнаженной подростковой девочки на скамье у шкафчика — ее запястья и лодыжки были связаны, а рот заткнут.

Согласно полицейским отчетам, телефон Бреннана был получен во время остановки автомобиля еще 24 июля 2024 года, однако расследование передали в ФБР только 2 октября 2026-го. Скоро ему предстоит первое появление в суде Восточного округа Вирджинии.

Похожий скандал разгорается вокруг отца герцогини Сассекской Меган Маркл — Томаса Маркла. Его обвиняют в хранении детской порнографии, а первая жена Розлин Лавлесс заявила, что он оправдывал педофилию и детскую проституцию. Сам Маркл вину отрицает: его задерживали, но отпустили под залог.

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