Было похоже на землетрясение: подробности подрыва машины на юге Москвы

О взрыве на юге Москвы. Сообщается, что сдетонировало устройство, закрепленное на днище машины. Водитель получил тяжелые ранения. За рулем находился Сергей Заворотный — бывший советник экс-премьера Украины и журналист, который резко критиковал СБУ, обвинял подконтрольные Киеву спецслужбы в терроре и давлении на суды. На месте происшествия работает корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Москва, утро, улица Кировградская. Черный внедорожник взрывается в движении. Осколки летят на проезжую часть.

Взрыв произошел со стороны водительского сиденья, это видно по тому, как выглядит автомобиль. Двери и вся боковая часть раскурочены. В таком виде машина неуправляемо проехала около 200 метров.

Первыми все увидели местные коммунальщики.

«Они дворники, работали здесь, убрали. Я сказал: давай быстро. Соберите свои вещи, вещи, идите отсюда. Опасно, да? Да, опасно», — сказал бригадир, очевидец Иром.

Очевидцы говорят, было похоже на небольшое землетрясение.

«Пью кофе, и вдруг такой большой взрыв. Но огня не видно было. Без огня. Он дымил, может быть, две-три минуты. Все», — сказала очевидец Роза.

— Не горело, ничего. Просто все разорвалось.

— Громко было?

— Громко так, что я вот когда я в ванной был, я услышал и я действительно подумал, что что-то подложили, — рассказал очевидец Владимир.

Полицейские тут же оцепили место происшествия. Скорая приехала минут через десять. Пострадавшего — водителя, он в машине, скорее всего был один, — экстренно госпитализировали.

— Забрали его на скорую помощь, положили там, очень много людей было, переложили в носилки и забрали на скорую помощь, — рассказала очевидец Диана.

— Далеко от машины лежал человек?

— Вот, прямо на тротуаре. Вот как она сейчас стоит, на тротуаре лежал человек. Все.

— Двигался?

— Да.

— Живой?

— Живой был, да. Все живой.

Пострадавшим оказался Сергей Заворотный. Он был советником и пресс-секретарем бывшего премьера Украины Николая Азарова — с 2010 года, когда тот возглавил правительство Украины, и до отставки его кабинета в январе 2014-го. После этих событий он написал книгу «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину» (2018). Сейчас медики борются за его жизнь.

По данным очевидцев, Заворотный сам выбрался из автомобиля. У него сильные осколочные ранения груди и спины, повреждены ноги. Пострадавшего экстренно доставили в больницу.

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