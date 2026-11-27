Умерла любимая кошка Виктории Бони

Любимая кошка Виктории Бони, 19-летняя Мурочка умерла. Об этом рыдающая блогер рассказала в соцсети.

«Только что ушла, прямо в мой день рождения. Я с ней прощалась, я прямо знала. Я плачу не от горя, я плачу от счастья. Она такая красивая душа, моя девочка», — рассказала Боня в слезах.

По словам хозяйки, ее Мурочка отправилась в путешествие в иной мир. Накануне они очень тепло попрощались, и Виктория ощутила особенную душевную близость со своей питомицей.

«Девятнадцать лет счастья… Мы с ней целовались, обнимались. Я рада, что она ушла быстро… Моя любовь, моя душа», — улыбнулась Виктория сквозь слезы.

Ранее Боня рассказала, что у ее любимой кошки обнаружили опухоль, а ее состояние настолько ухудшилось, что ветеринары предложили усыпить животное, чтобы избавить от мучений. Виктория отказалась сдаваться и продолжала надеяться на чудо. И оно, казалось, произошло — летом 2026 года, после пяти дней апатии и голодовки Мурочка вдруг снова начала есть.

Боня радовалась, делилась счастливыми новостями с подписчиками и заявила, что «помирание отменяется». Увы, тогда она еще не знала, что дни ее драгоценной маленькой подруги все-таки сочтены.

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