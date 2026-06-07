«Мурочка, помирание отменяется»: кошка Виктории Бони пошла на поправку

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 22 0

Помимо ветеринаров, помогать любимице блогера будут европейские энергопрактики.

Фото, видео: Instagram*/victoriabonya; 5-tv.ru

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Кошка Виктории Бони начала есть после долгой голодовки

Кошка блогера и телеведущей Виктории Бони, Мурочка, начала есть после пяти дней голодовки. Видео с домашним питомцем модель опубликовала у себя на странице в социальных сетях.

«Мурочка начала есть на пятый день. Аппетит хороший. Но ест очень мало, но часто», — подписала ролик блогер.

По словам Бони, она обратилась за помощью к ветеринару из России, который наблюдает за Мурочкой уже много лет. Врач составил подробный протокол лечения, чтобы справиться с возрастными недугами питомца — панкреатитом, воспалением кишечника и проблемами с почками, желчным.

Помимо традиционной медицины, Виктория привлекла к спасению любимицы энергопрактика из Испании.

«Мурочка хочет жить, у нее нормальное сознание, она понимает, что происходит. Она не хочет умирать, ей рано, время не пришло. Так что, Мурочка, твое помирание отменяется», — добавила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Мурочки обнаружили опухоль, и она почти перестала есть. Ветеринары в Европе даже советовали звезде попрощаться с питомцем и усыпить ее.

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