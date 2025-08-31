Заслуженный серебряный лис: Ричарду Гиру 76 лет!

Российская публика знает его, в первую очередь, по культовой «Красотке», где Ричард Гир сыграл роль застенчивого и щедрого миллионера Эдварда. А ведь на заре своей карьеры будущий актер чуть не стал музыкантом. Еще в школе Гир учился играть на трубе, а после поступил в Массачусетский университет на факультет философии. Но бросил обучение после второго курса ради актерской карьеры. Свою первую роль Ричард получил не в кино, а в пьесе «Розенкранц и Гильденштерн мертвы» в нью-йоркском театре Provincetown Playhouse в 1971-м.

Ричард Гир в 1983 году. ТАСС / DPA

Спустя несколько лет, Ричард отправился в Лондон исполнять главную роль в постановке Grease. После театрального опыта, в середине 70-х на молодого и перспективного актера обратили внимание в Голливуде. Его первым опытом в кинематографе стал фильм «В поисках мистера Гудбара» в 1977-м. А в 1978-м на экраны вышли «Дни Жатвы» культового канадского режиссера Терренса Малика («Древо жизни», «Тайная жизнь»).

В 80-х Ричарда Гира окрестили секс-символом после появления киноленты «Американский жиголо». На него обрушилась мировая слава и десятки предложений. Он был женат на Синди Кроуфорд, которая младше актера на 17 лет. Но даже после развода с супермоделью, Гир не растерял свою привлекательность и энергетику. Время шло ему только на пользу, а СМИ прозвали актера «серебряным лисом» из-за его выдающейся седины. Кстати, он не соглашается на роли, где ему может потребоваться перекрасить волосы. Даже в далеком 1999-м, когда Ричарду Гиру было уже 50 лет, журнал People признал его самым сексуальным мужчиной из ныне живущих на Земле.

Ричард Гир и Синди Кроуфорд в 1990-х. Hochu.ua

Отцом Гир стал поздно, но не жалеет об этом. Во втором браке с актрисой Кэри Лоуэлл («Закон и порядок. Суд присяжных») в 2000-м у него родился сын Гомер, которого пара назвала в честь отца Ричарда. А третья жена — публицистка Алехандре Сильва, подарила актеру второго сына Александра. Мальчик родился в феврале 2019-го, а в этом году пара ждет девочку.

Несмотря на свой солидный возраст, Ричард Гир не перестает сниматься в кино и неоднократно заявлял, что не чувствует себя стариком. Учитывая то, что он стал отцом во второй раз в 69 лет, с ним нельзя не согласиться. Кроме вклада в киноиндустрию, Гир является и известным филантропом. В 80-х он оказывал медицинскую помощь лагерям беженцев в Африке. Актер также выпустил книгу о культуре разных народов.

Одной из последних работ в кино Ричарда Гира стал сериал «Мать Отец Сын» телекомпании BBC Two. Пилотная серия вышла в марте 2019-го. А какими фильмами запомнился актер в свои лучшие годы? В честь 76-летия артиста, 5-tv.ru предлагает вспомнить его лучшие работы и пересмотреть на досуге.

«Американский жиголо»

После роли в фильме «Американский жиголо» Ричард Гир проснулся новым секс-символом США. Хотя изначально, галантного мужчину по вызову должен был сыграть Джон Траволта. Актер отказался по неизвестным причинам, а за ним ушла и Джули Кристи, для которой подготовили героиню Мишель. После ухода двух именитых актеров, Джулиан достался Ричарду Гиру, а женская роль отошла к Лорен Хаттон.

Кадр из к/ф «Американский жиголо», 1980 год. Kinopoisk.ru

Герой Гира — обаятельный молодой мужчина, одетый с иголочки. Джулиан Кей передвигается на дорогой машине, а в его постели были состоятельные женщины. Во время одного из «рабочих» выходов в дорогом отеле, буквально в соседнем номере происходит убийство одной из его клиенток. Спутница Джулиана отказывается предоставлять полиции алиби, опасаясь за свою репутацию. Кей становится подозреваемым в убийстве.

В 1981-м «Американский жиголо» был номинирован на «Золотой глобус» в двух категориях. В прокате фильм собрал 22,7 миллиона долларов.

«Красотка»

Кажется, «Красотку» 90-х любят все. По слухам, Гир не хотел принимать это предложение, но его агент посоветовал согласиться из-за долгов актера. Кроме того, на роль Эдварда рассматривали других кандидатов. Споры шли долго и, в итоге, работа в «Красотке» досталась именно Ричарду. Не особо хотели видеть в картине и Джулию Робертс: ее конкуренткой была любимая актриса режиссера Гарри Маршалла — Карен Аллен. Но обстоятельства сложились так, что в результате образовался долгоиграющий актерский тандем. Гир и Робертс также снялись в «Сбежавшей невесте» в 1999-м.

Кадр из к/ф «Красотка», 1990 год. Kino-teatr.ru

По сценарию фильма, финансовый магнат из Нью-Йорка, заблудившись на улицах Лос-Анжелеса, останавливается возле ночных бабочек и обращается за помощью к Вивиан. Девушка приглянулась Эдварду, и он решает провести с ней ночь, а потом проплачивает ей целый день, чтобы она сопроводила его на деловой встрече. Но даже после этого он не может отпустить от себя легкомысленную и взбалмошную Вивиан. Что произошло дальше, скорее всего, вам уже известно.

После премьеры, «Красотку» номинировали на «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA. За все время проката, фильм собрал рекордные 463,5 миллионов долларов.

«Осень в Нью-Йорке»

Знаменитая романтическая драма «Осень в Нью-Йорке» вышла на экраны в 2000-м. Партнершей Ричарда Гира стала актриса Вайнона Райдер. Актер исполнил роль Уилла Кейна — успешного бизнесмена и циника, который знакомится с 22-летней Шарлоттой в собственном ресторане. Приятное знакомство переросло в сильное чувство влюбленности, но вскоре Кейн узнает, что его новая пассия смертельно больна.

Кадр из к/ф «Осень в Нью-Йорке», 2000 год. Фото: Kino-teatr.ru

Шарлотте отведен срок около года из-за тяжелого сердечного заболевания. Девушка смерилась со страшным диагнозом и почему-то отказывается от операции. Герои проводят свою первую и последнюю осень в Нью-Йорке. Уилл пытается уговорить возлюбленную на операцию, но безуспешно. Она умирает.

Несмотря на лиричное название и сценарий, фильм «Осень в Нью-Йорке» имеет очень низкий рейтинг среди кинокритиков и зрителей. Его обвиняли в чрезмерном количестве штампом и даже номинировали на «Золотую малину» в 2001-м.

«Чикаго»

Экранизация бродвейского мюзикла «Чикаго», вышла в прокат в 2002-м и сразу же завоевала симпатию аудитории. Фильм по-настоящему оскароносный — в его копилке шесть золотых статуэток. Партнершами Гира по съемкам стали такие знаменитые актрисы, как Рене Зеллвегер и Кэтрин Зета-Джонс. Мировые кассовые сборы составили 306,5 миллионов долларов.

Кадр из к/ф «Чикаго», 2002 год. Kinopoisk.ru

Сам Ричард Гир сыграл роль в своем амплуа — адвоката Билли Флинна, который взялся защищать бродвейскую танцовщицу Рокси Харт (Рене Зеллвегер). Она оказывается за решеткой с коллегой по цеху — Вилмой Келли (Кэтрин Зета-Джонс). Девушек обвиняют по двум делам о реальных громких убийствах, произошедших в Чикаго в 1924-м.

Интересно, что право на экранизацию мюзикла продюсер Мартин Ричардс приобрел еще в 70-х. В те годы главные роли планировалось отдать Голди Хоум, Лайзе Миннелли и Френку Синатра. Но в 1987-м умер великий хореограф Боб Фосс и съемки смогли начать только спустя 13 лет. Уже в XXI веке легендарные актрисы не подошли по возрасту, а Синатры на стало в 1998-м.

Набравшись опыта в танцевальных фильмах, спустя два года в 2004-м Ричард Гир снялся в «Давайте потанцуем» с Дженнифер Лопес.

«Хатико: Самый верный друг»

Фильм о собаке Хатико, которая ждала своего умершего хозяина на железнодорожной платформе в Японии в течении девяти лет, невозможно смотреть без слез. Многие даже не решаются смотреть драму, потому что собаку действительно очень жаль. Ричард Гир появился в «Хатико» в роли профессора Паркера Уилсона, работающего в Токийском университете.

Кадр из к/ф «Хатико», 2009 год. Kinopoisk.ru

По пути домой, профессор Уилсон находит на станции одинокого щенка породы акита-ину и решает взять его к себе домой. Между собакой и Паркером завязывается крепкая дружба: животное провожает своего хозяина до перрона станции и встречает с работы каждый день. Но спустя три года, у профессора случается инсульт прямо во время лекции, и он умирает. Хатико не оставляет надежды, что его хозяин жив и приходит на вокзал каждый день в течение девяти лет.

Пес умер на этой же станции в возрасте 11 лет в 1935-м. Власти Токио возвели памятник верному другу, и по сей день место является популярным среди туристов.