День Ипатия Чудотворца или Огнище: что можно и нельзя делать 13 апреля

Православные верующие 13 апреля почитают святого Ипатия Чудотворца. В народном календаре это праздник Огнище.

Житие Ипатия Чудотворца Гангрского

Святой Ипатий жил в III–IV веках и был епископом города Гангры в Пафлагонии (территория современной Турции), потому и получил прозвище Гангрский.

В 325 году после участия в I Никейском Вселенском Соборе, где была предана анафеме ересь священника Ария о недобожественном происхождении Иисуса, на Ипатия напали возмущенные еретики. Из чувства мести они нанесли епископу множество ранений мечами и кольями, сбросили в болото, а женщина-арианка добила святого ударом камня по голове. Тело Ипатия Гангрского спрятали в ближайшей переще, где его впоследствии нашел местный крестьянин, хранивший там солому. Он сообщил о страшной находке, и останки с почестями похоронили. Впоследствии мощи святителя Ипатия прославились многочисленными чудотворениями, в особенности изгнанием бесов и исцелением болезней. По преданию, нанесшая смертельный удар Ипатию женщина потеряла рассудок и начала бить саму себя камнем. После она смогла исцелиться, покаявшись на могиле святого.

Ипатия Чудотворца особо почитали на Руси. В XIV веке в Костроме был возвезен Ипатьевский монастырь на месте явления Богоматери с Предвечным Младенцем и апостолом Филиппом и мучеником Ипатием. Житие Чудотворца включено в сборники Четьи-Минеи митрополита Макария. Ипатию Чудотворцу молятся об излечении от бесплодия и зачатии ребенка. За это его прозвали Ипатий-разрешительнеплодства и бесчадия. Также к его иконе обращаются, если у матери мало молока или у беременной женщины угроза выкидыша.

13 апреля — Огнище

13 апреля обязательно молились Ипатию Чудотворцу. Молодые девушки просили легкой беременности и родов. Считалось, что бы женщины не попросили у мученика, он обязательно услышит и поможет. Святому молились о прибавлении в семействе, об изгнании бесов и защите от нечистой силы. Считалось, что 13 апреля люди наиболее подвержены атаке темных духов и искушению, а распознать, одержим человек или нет, может любой ребенок до 7 лет.

Второе название праздника - Огнище - связано с подсечно-огневым земледелием, когда лес выжигался, а на его месте на удобренной золой почве сажали разные культуры. 13 апреля обязательно проводили ритуал очищения с помощью огня. Крестьяне выносили из печи горящие угли и поджигали ими костер в огороде. Через пламя проносили весь хозяйственный инвентарь, а вокруг костра водили заболевших родственников. В огонь бросали старые ненужные вещи, чтобы очистить пространство.

Что нельзя делать 13 апреля

На Огнище нежелательно оставлять беспорядок в жилище, бросать в раковине или на столе немытую посуду. Сидеть в темноте тоже не рекомендуется. Не положено мужу и жене спать отдельно. Нельзя чертыхаться. Девушкам и женщинам не следует сплетничать и спорить.

Что можно делать 13 апреля

На Огнище положено убраться в доме, все найденное старье и хлам сжигать вместе с прошлогодней листвой на костре. А ненужные, но пригодные вещи следует раздать близким или отдать в детдом, пункт приема одежды или церковь. В саду белили деревья и наводили порядок.

По поверью, 13 апреля огонь обладал исцеляющей силой. Поэтому вокруг тяжелобольного человека ставили и зажигали столько свечей, сколько ему лет. Когда те выгорали, огарки бросали в реку или озеро. Также 13 апреля молились Ипатию Чудотворцу и просили избавления от недугов, особенно от бесплодия.

Народные приметы на Огнище

Синее небо при безветренной погоде и прозрачные облака — к дождю.

Солнечный день 13 апреля — лето будет теплым.

На Огнище сверкнула молния — грядет засуха.

У клена и березы сок выделяется — к потеплению.

Перелетные птицы слетаются стаями — весна придет с хорошей погодой.

Прилетевшие из теплых краев птицы долго не щебечут — холода задержатся.

Вода течет и пенится — к дождю.

Дождь утром на Ипатия — лето тоже мокрым будет.

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