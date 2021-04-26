День Марии Пустые щи: что можно и что нельзя делать 14 апреля
Православные христиане в этот день вспоминают египетскую святую, которая, будучи грешницей, испытала на Святой земле глубокое раскаяние и прожила полвека в молитвах в пустыне.
Фото: Telegraf.com.ua
Православные верующие 14 апреля почитают память святой Марии Египетской. На Руси этот праздник также еще называют Марья Пустые щи, Марья Пролубница или Марья — Зажги снега. Изначально, будучи грешницей, эта девица из Египта, попав на Святую землю, испытала глубокое раскаяние и ушла в иорданскую пустыню. Там она прожила полвека в молитвах проводя каждый день.
Традиции и обычаи 14 апреля:
На Руси дату именовали Мария Зажги снега, Заиграй овражки, поскольку в этот день обильно таял снег и разливались реки. Также ее величали Мария Пустые щи, ведь к этому времени запасы свежей и квашеной капусты заканчивались, пишет «Утро.ру».
В память о святой и ее иноческих подвигах наши предки отказывались от сытной пищи и ели только пустые похлебки, а то и вовсе первое не готовили.
Еще бытовало поверье, что 14 апреля просыпается водяной. В городах считали, что нужно обманывать друг друга. Особенно популярно это было у незамужних девиц: они верили, что это поможет лукавить с парнями.
Народные приметы 14 апреля:
Звезд не видать на небе, значит, будет тепло;
Солнечная погода в этот день продлится несколько месяцев;
Большое половодье сулит много травы и ранний покос;
Облака кажутся синими — к потеплению и дождю;
Сырость на Марию предвещает урожай грибов;
Если гремит гром, лето ожидается теплое и ясное, если только молния сверкает — засушливое.
Что нельзя делать 14 апреля:
Не следует убивать паука, который сплел паутину на входной двери;
Ссориться и ругаться 14 апреля не положено;
Пересаливать пищу не разрешается;
Резать хлеб ножом не годится;
Запрещено незамужним входить в дом, не закрыв за собой дверь;
Не стоит беременным употреблять в пищу яйца;
Не рекомендуется устраивать роскошный ужин.
Что можно делать 14 апреля:
Нужно вымыть входную дверь и повесить на нее подковку рожками кверху;
Следует ломать хлеб рукой;
Надо закончить стирку и глажку;
Положено быть воздержаннее в пище и поведении.
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