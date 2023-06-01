Иван Долгий или Семик 1 июня: что церковь разрешает делать только один раз в год

Первого июня православная церковь чтит память святого благоверного князя Димитрия Донского, который прославился не только своим благочестием, но и талантом политика, а также воинской доблестью.

Внук Ивана Калиты продолжил дедово начинание по объединению русских земель, построил в Москве белокаменный Кремль, а также возглавил борьбу против Золотой Орды.

Также в 2023 году на 1 июня выпал народный праздник Семик.

Биография Дмитрия Донского — житие святого

© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Дмитрий Донской, сын князя Иоанна Красного, родился в 1350 году.

В 9 лет остался без отца. Его воспитанием занялся святитель Алексий Московский. В 12 лет Дмитрий занял княжеский престол и посвятил себя объединений русских земель, а также освобождению Руси от монголо-татарского ига.

В 1380-м, собираясь на Куликовскую битву против хана Мамая, Дмитрий Донской испросил благословения у Сергия Радонежского. Старец предсказал ему победу и дал в помощь двух монахов — Александра Пересвета и Андрея Ослябю.

Перед выступлением войска произошло чудесное событие — во Владимире были открыты мощи святого Александра Невского. Ночью инок увидел, как сами собой загорелись свечи, из алтаря вышли два старца и подошли к гробнице. Они воззвали к святому Александру, дабы он вышел на помощь правнуку, идущему на бой с иноплеменниками. Князь встал и сделался невидим вместе со старцами. Наутро гроб был выкопан и обнаружены нетленные мощи.

Второе Божественное знамение получил Димитрий: стоявшему на страже в ночь перед сражением воину явились святые Борис и Глеб. Юноши с зажженными свечами и мечами в руках обратились к татарским воеводам: «Кто послал вас губить наше Отечество, данное нам Богом?» — и стали рубить врагов, так что ни один не остался цел.

Князь Дмитрий Донской наравне с простыми воинами бился в жестокой сече на Куликовом поле. Некоторые видели, что русским помогало ангельское воинство с архистратигом Михаилом во главе, по небесам шествовали рати святых мучеников; от духовных воинств летели на татар тучи огненных стрел, а на головы православных воинов опустилось из облака множество венцов. Большая часть 150-тысячного войска погибла, их погребли на поле битвы и возвели на этот месте кладбищенский храм Рождества Пресвятой Богородицы.

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За победу на Куликовом поле, расположенном между реками Доном и Непрядвой, святой Димитрий стал именоваться Донским. В благодарность Богу за победу он построил Успенский монастырь на реке Дубенке и по основал Николо-Угрешский монастырь на том месте, где увидел на дереве увидел образ святителя Николая. В Троицкой обители князь впервые совершил всенародное поминовение убиенных воинов и повелел делать это и впредь. Так были установлены Димитриевские родительские субботы.

С именем князя Димитрия Донского связано также строительство Голутвинской обители, московской церкви Всех Святых на Кулишках, каменного Успенского собора Симонова монастыря и белокаменного московского Кремля.

Святой Дмитрий умер в 1389 года в возрасте 40 лет и был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Дмитрий Донской был прославлен в лике святых в 1988 году, в год празднования тысячелетия Крещения Руси.

1 июня — Иван Долгий

В народном календаре 1 июня получило название Иван Долгий — в честь преподобного Иоанна Угличского, помять которого чтит 1 июня православная церковь. Он был заключен в темницу своим дядей великим князем московским Иоанном III Васильевичем, и томился там без вины 32 года, утешаясь молитвами. Перед смертью Иван принял схиму под именем Игнатий, а когда скончался в возрасте 45 лет, от тела преподобного, по преданию, изошло благоухание, наполнившее весь город.

На Ивана Долгого принято было сажать огурцы. А еще этот день в народе связывали с привлечением богатства, поэтому работали 1 июня не покладая рук от рассвета до заката. Люди верили, что если на Ивана Долгого лениться, все лето придется перебиваться подножным кормом. Кроме того, деньги «липли» к рукам, производили специальные ритуалы и произносили заговоры. Можно, например, перед сном положить свой кошелек под подушку и при этом произнести:

«Приходи доход до моих ворот, заходи в дом — будь здесь сейчас и потом. Тебе с нами оставаться — нам в деньгах не нуждаться».

1 июня — Семик или Русалчин Велик

Народный праздник Семик отмечается в седьмой четверг после Пасхи, ровно за 3 дня до Троицы. В 2023 году он выпадает на 1 июня. Другое название — Русалчин Велик — праздник получил за то, что в это время совершались ритуалы прощания с весной — Похороны русалок.

До христианства Семик считался на Руси одним из главных дней в году. Он указывал на незримую грань между весной и летом. На Семик обязательно поминали умерших. Особое внимание уделяли памяти тех, кто умер не своей смертью, а также утопленников, висельников, самоубийц, некрещеных, пьяниц, нераскаявшихся грешников, ведьм и колдунов. На праздник, один раз в году, можно заказать в церкви панихиду таким родственникам. После обеда обязательно ходили на кладбище, украшали могилы ветками березы.

Также в Семик подросших девочек принимали в компании девушек и проводили особый обряд кумления — женские посиделки с гаданиями.

Много внимания уделялось березам как символу неисчерпаемого источника жизненных сил. Вокруг деревьев водили хороводы, проводили обряды на хороший урожай, заплетали на ней венок, который на Троицу расплетали. Девушки наряжали березы лентами, платками, бусами и венками из полевых цветов.

Что можно делать 1 июня

На Семик можно пойти в храм и заказать панихиду по «заложному» родственнику, кого при погребении не отпевали по церковным правилам.

Чего нельзя делать 1 июня

На Ивана Долгого не подавали хлеб да соль, считалось, что это принесет в дом несчастье. По той же причине нельзя также в этот день просить любые продукты, даже взаймы.

Кроме того, нельзя купаться или находиться возле воды, чтобы не накликать утопленника.

Нельзя шить или затевать большой работы, ходить одному в лес.

Народные приметы на 1 июня