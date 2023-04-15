Тит Ледолом: что можно и что нельзя делать 15 апреля

Православная церковь чтить память преподобного Тита Чудотворца.

Тит Чудотворец

Святой Тит жил в VIII–IX веках. Еще в раннем детстве он принял решение отойти от всего мирского и посвятить себя Богу. В юности Тит стал послушником, а потом иноком в Студийском монастыре недалеко от Константинополя. За свой труд Тит был впоследствии рукоположен в пресвитеры и наделен даром чудотворения. Пре­по­доб­ный Тит умер в глу­бо­кой ста­ро­сти.

15 апреля — Тит Ледолом

В народе святого стали называть Тит Ледолом, поскольку в этот период лед на реках окончательно ломался и воды высвобождались от зимнего плена.

Также 15 апреля именовали Бесхлебица и Бескормица. Это было связано с тем, что у крестьян заканчивались практически все заготовленные на зиму съестные припасы, а нового весеннего урожая еще приходилось ждать.

Народные приметы 15 апреля

Игры ворон в небе предвещают ясный солнечный день;

Голуби воркуют, значит, будет тепло;

Сильное половодье 15 апреля, крики перепелов и глухарей — к богатому урожаю;

Тянущийся к югу клин журавлей и медленное течение вешних вод сулят неурожайный год;

Если стаи ворон и галок в небе кружат, грядет непогода;

Вьющиеся в небе грачи на Тита указывают на приближение дождя;

Что нельзя делать 15 апреля

На Тита Ледолома не рекомендуется ложиться спать на несвежем постельном белье, а то оставшийся там негатив будет преследовать во сне и в жизни. Думать о плохом не стоит, иначе возможны несчастья.

Запрещено кормить ворон — они способны привлечь в дом беды. Тем, кто занимается продажей, не годится отдыхать: велик риск потерять всю прибыль.

Что можно делать на Тита Чудотворца

На Тита Ледолома принято петь, танцевать, играть, веселиться. Тогда желания исполнятся, а проблемы исчезнут.

Торговцам следует часть заработанного отнести в церковь или пожертвовать бедным.

Дома надо вытряхнуть все подушки и одеяла, постелить свежее постельное белье — это поможет избавиться от бессонницы и хорошо выспаться.

Крестьяне старались отгонять ворон от дома. Считалось, над каким жильем птица раскричится, там скоро начнется настоящая бесхлебица и голод.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нужно делать с водой на Никиту Водопола.