Тит Ледолом: что можно и что нельзя делать 15 апреля
Народный праздник Тит Ледолом отмечается 15 апреля. В православии это дата почтения памяти святого иеромонаха Тита Чудотворца.
Фото, видео: foto.patriarchia.ru / Сергей Власов / www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko, imagebroker/Giuseppe Graziano, kati; Azbyka.ru; Lavra.ua;
Православная церковь чтить память преподобного Тита Чудотворца.
Тит Чудотворец
Святой Тит жил в VIII–IX веках. Еще в раннем детстве он принял решение отойти от всего мирского и посвятить себя Богу. В юности Тит стал послушником, а потом иноком в Студийском монастыре недалеко от Константинополя. За свой труд Тит был впоследствии рукоположен в пресвитеры и наделен даром чудотворения. Преподобный Тит умер в глубокой старости.
15 апреля — Тит Ледолом
В народе святого стали называть Тит Ледолом, поскольку в этот период лед на реках окончательно ломался и воды высвобождались от зимнего плена.
Также 15 апреля именовали Бесхлебица и Бескормица. Это было связано с тем, что у крестьян заканчивались практически все заготовленные на зиму съестные припасы, а нового весеннего урожая еще приходилось ждать.
Народные приметы 15 апреля
- Игры ворон в небе предвещают ясный солнечный день;
- Голуби воркуют, значит, будет тепло;
- Сильное половодье 15 апреля, крики перепелов и глухарей — к богатому урожаю;
- Тянущийся к югу клин журавлей и медленное течение вешних вод сулят неурожайный год;
- Если стаи ворон и галок в небе кружат, грядет непогода;
- Вьющиеся в небе грачи на Тита указывают на приближение дождя;
Что нельзя делать 15 апреля
На Тита Ледолома не рекомендуется ложиться спать на несвежем постельном белье, а то оставшийся там негатив будет преследовать во сне и в жизни. Думать о плохом не стоит, иначе возможны несчастья.
Запрещено кормить ворон — они способны привлечь в дом беды. Тем, кто занимается продажей, не годится отдыхать: велик риск потерять всю прибыль.
Что можно делать на Тита Чудотворца
На Тита Ледолома принято петь, танцевать, играть, веселиться. Тогда желания исполнятся, а проблемы исчезнут.
Торговцам следует часть заработанного отнести в церковь или пожертвовать бедным.
Дома надо вытряхнуть все подушки и одеяла, постелить свежее постельное белье — это поможет избавиться от бессонницы и хорошо выспаться.
Крестьяне старались отгонять ворон от дома. Считалось, над каким жильем птица раскричится, там скоро начнется настоящая бесхлебица и голод.
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