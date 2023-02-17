Не только Брюс Уиллис: кто из знаменитостей страдал от деменции

Более 50 миллионов человек в мире страдают от проблем с памятью, вызванных возрастными изменениями. Среди них немало знаменитостей, для которых последние дни стали обречены на беспамятство и безумие.

У звезды фильма «Крепкий орешек» 67-летнего Брюса Уиллиса выявили деменцию. В результате болезни голливудский актер не может нормально говорить и страдает от потери памяти.

Это не единственный случай, когда подобный диагноз ставят известным артистам и политическим деятелям. Деменция — наиболее распространенный синдром, при котором возникают тяжелые нарушения в головном мозге. Из-за необратимого процесса отмирания нейронов ухудшается память и меняется поведение человека.

Ежегодно в мире регистрируют до восьми миллионов новых случаев деменции. Ухудшение памяти, мыслительных процессов, проблемы с узнаванием родных и близких — у этой болезни много симптомов.

У кого еще из знаменитостей обнаружили деменцию и к каким последствиям привел этот неутешительный диагноз, выяснил 5-tv.ru.

Проблемы с сердцем были предвестником деменции Шона Коннери

ZUMA / ТАСС

Актер Шон Коннери известен как первый Джеймс Бонд: он снялся в семи фильмах об «агенте 007» — с 1962-го по 1983-й. Шон Коннери также играл в фильмах «Первый рыцарь», «Восходящее солнце» и «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

После завершения карьеры в Голливуде во второй половине 2010-х знаменитость и его жена Мишелин Рокбрюн переехали на Багамские острова. Там у 73-летнего Коннери начались проблемы со здоровьем: он боролся с раком, страдал от заболевания сердца. Некоторые врачи утверждают, что последнее иногда становится предвестником патологий в головном мозге. Позже у исполнителя роли Бонда выявили болезнь Альцгеймера, на фоне которой развилась деменция. В последние месяцы жизни актер потерял способность осознанно говорить.

Шон Коннери умер от сердечной недостаточности и пневмонии 31 октября 2020-го. Мишелин Рокбрюн рассказала прессе, что последним желанием звездного супруга было «уйти без шума». И он смог его исполнить. Актер скончался во сне в возрасте 90 лет.

У Маргарет Тэтчер развилась деменция на фоне микроинсультов

www.globallookpress.com / Julian Calder

Премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер называли «железной леди». Политик прославилась стойким характером и самым долгим сроком нахождения во главе парламента страны. У руля Великобритании она находилась с 1979-го по 1990-й. Маргарет Тэтчер — автор множества жестких реформ, которые до сих пор неоднозначно трактуют подданные королевства.

В 2002-м у женщины ухудшилось здоровье после нескольких микроинсультов. Она вынужденно сократила общественную и политическую деятельность. Спустя три года стало известно, что у «железной леди» развилась деменция. Тэтчер умерла 8 апреля 2013-го в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт.

Предвестником деменции у Валерия Золотухина стала болезнь Альцгеймера

Валерий Шарифулин / ТАСС

Народный артист РСФСР и художественный руководитель Театра на Таганке тоже страдал от деменции. В 2012-м Валерий Золотухин завершил карьеру в театре и кино из-за проблем со здоровьем.

После нескольких госпитализаций ему поставили неутешительный диагноз — глиобластому (агрессивную опухоль головного мозга), которая вызвала поражение нейронов. Вследствие этого у артиста возникла тяжелая форма болезни Альцгеймера. Первые симптомы выявила его жена Тамара, заметив проблемы с памятью у знаменитого супруга. Болезнь Альцгеймера считается наиболее распространенной формы деменции.

В марте 2013-го Золотухина госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Звезда фильмов «Бумбараш» и «Ночной дозор» скончался 30 марта из-за осложнений на фоне опухоли головного мозга. Ему было 72 года.

Деменцию Риты Хейворт сначала списали на последствия алкоголизма

www.globallookpress.com / Cinetext Bildarchiv

Хейворт была звездой Голливуда 1940-х и секс-символом эпохи. Актриса снялась в фильмах «Гильда» и «Ты никогда не была восхитительнее». Ее карьера пошла на спад в 70-х: в те годы у Риты Хейворт начались проблемы с памятью.

Врачи не сразу распознали деменцию, так как списали ухудшение состояния на алкогольную зависимостью кинодивы. Точку в карьере актриса поставила во время съемок фильма «Гнев божий», когда не смогла запомнить свои реплики. После неприятной ситуации на площадке Рита Хейворт больше не снималась.

В 1981-м Верховный суд Лос-Анджелеса определил ее под опеку дочери Ясмин Кхан, посчитав, что знаменитость не в состоянии позаботиться о себе. Спустя шесть лет в 1987-м актриса скончалась в своей квартире на Манхэттене. Ей было 68 лет.

Падение с лошади спровоцировала деменцию Рональда Рейгана

Валентин Соболев, Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС

После смерти Риты Хейворт, 40-й президент США выразил соболезнования близким актрисы. Рейган отблагодарил ее родных за то, что они привлекли внимание общественности к болезни Альцгеймера — тогда он не подозревал, что его тоже настигнет этот недуг.

В 1989-м Рейган упал с лошади и ударился головой. После травмы и операции, он стал реже появляться на публике и жил в изоляции. Но иногда позволял себе вести общественную деятельность, призывая Конгресс США и президента Джорджа Буша-младшего финансировать исследования стволовых клеток из федерального бюджета. В 1994-м врачи диагностировали экс-президенту болезнь Альцгеймера.

Диагноз прогрессировал, а умственные способности Рейгана медленно угасали. Он узнавал только нескольких людей, среди которых была его жена Нэнси. Политик скончался 5 июня 2004-го в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала пневмония. Рейгану было 93 года.

Из-за деменции Маргарита Терехова не узнает своих родственников

© РИА Новости / Илья Питалев

Российская и советская актриса Маргарита Терехова известна ролями в фильмах «Бегущая по волнам», «Собака на сене» и «Д’Артаньян и три мушкетера». В 2000-м она пропала из поля зрения общественности, у нее начались проблемы с памятью. Ее дочь Анна рассказала, что любимой миллионами россиян актрисы обнаружили болезнь Альцгеймера.

Одно из последних интервью Маргарита Терехова дала журналисту Дмитрию Гордону в 2009-м. Сейчас женщине 80 лет. Она с трудом узнает близких, не может самостоятельно передвигаться и разговаривать уже много лет.

Робин Уильямс покончил с собой из-за деменции

PA Photos / ТАСС

Американский актер и комик прославился благодаря ролям в кинолентах «Джуманджи», «Москва на Гудзоне» и «Дворецкий». После выхода последнего фильма актер редко появлялся на экранах: ходили слухи, что он страдал от алкогольной зависимости и депрессии.

Робин Уильямс свел счеты с жизнью 11 августа 2014-го в собственном доме в городе Тибурон в Калифорнии. Спустя два года после смерти актера его вдова Сьюзан Шнайдер рассказала прессе, что Уильямс страдал из-за деменции с тельцами Леви (ДТЛ) — одного из видов старческого слабоумия, симптомы которого похожи на болезнь Альцгеймера.

Вследствие деменции Джек Николсон стал затворником

www.globallookpress.com / Armando Gallo

Джек Николсон уже больше десятилетия не радует фанатов новыми ролями. Звезда фильмов «Пролетая над гнездом кукушки» и «Сияние» уже несколько лет страдает от прогрессирующей деменции. Актер не может ориентироваться в пространстве и времени. По словам близких Николса, 85-летний актер в последнее время находится под постоянным наблюдением сына и дочери.