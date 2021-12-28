«Доживает последние дни»: Джек Николсон перестал выходить из дома из-за деменции

Любимыми темами звезды Голливуда всегда были кино или любовные похождения. Но не болезни.

Звезда Голливуда Джек Николсон в свое время стал самым номинируемым актером в истории премии «Оскар». Однако в последнее время знаменитость практически не появляется на публике. По словам источника из окружения актера, Николсон страдает деменцией и уже практически не выходит из дома. Все заботы по уходу за ним взяли на себя его дети — сын и дочь.

«Физически он в порядке, но его разум — нет. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актер, как Джек, стал таким», — рассказал инсайдер в интервью изданию Express.

С его слов, знаменитость буквально тает на глазах, но помочь ему невозможно. При деменции можно только замедлить процесс, но не излечить больного. Теперь Николсон «доживает свои последние печальные дни» в своем особняке в Лос-Анджелесе.

Близкие актера пока эту информацию никак не прокомментировали.

Джек Николсон не снимается с 2010 года, однако его по-прежнему ценят режиссеры и все киносообщество. За почти полувековую творческую карьеру он внес огромный вклад в историю кино. Актер долгие годы был почетным гостем премии «Оскар», появлялся на светских мероприятиях.

При этом о своем состоянии Николсон никогда не распространялся. Он предпочитал говорить о кино — своей истинной страсти и призвании. Или о прекрасных женщинах. Актер был официально женат только один раз, но у него пятеро детей от четырех избранниц. Артист по праву завоевал славу одного из признанных обольстителей Голливуда, а о его романах ходят легенды.

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