Радость сквозь годы: Как менялся праздник «Алые паруса» с 1968-го по 2023-й

История праздника «Алые паруса» началась в 1968-м, когда власти Ленинграда решили создать для выпускников особое торжество. Молодежь собиралась на набережных Невы 12 лет, чтобы увидеть корабль с алыми парусами из повести-феерии Александра Грина. В 1979-м «Алые паруса» решили не проводить, но их история не закончилась.

Незабываемое шоу: где и как пройдут «Алые паруса — 2023»

Праздник был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Началась новая история «Алых парусов» — масштабного события с яркими декорациями и впечатляющим шоу. В преддверии праздника 5-tv.ru вспомнил, как ленинградский праздник стал известен всему миру.

Праздник «Алые паруса» впервые провели в 1968-м. Концерт организовали во Дворце пионеров имени Жданова (ныне — Дворец творчества юных). А после торжественной части выпускники отправились смотреть за проходом корабля с алыми парусами. Мероприятие продолжилось развлечениями в центре Ленинграда, где гости участвовали в конкурсах. Призерам раздавали пригласительные на прогулки на речном трамвайчике и поездки по ночному Ленинграду на такси.

В 1969-м «Алые паруса» превратились в настоящее театрализованное шоу! В назначенный день по Неве прошла эскадра катеров. С борта «Атома» выпускников приветствовали молодые ученые, с судна «Молот» — рабочие, с катера «Серп» — работники села. Корабль шествовал под «Гимн великому городу» Глиэра, исполненный вживую симфоническим оркестром.

Шли годы. «Алые паруса» стали популярны: уже не только выпускники, но и жители города собирались посмотреть на корабль-мечту из повести-феерии Александра Грина. На «Алых парусах» выступали Бен Бенцианов, Эдита Пьеха, читали стихи Всеволод Рождественский, Ольга Берггольц…

В 1979-м праздник стал последним в истории СССР. «Алые паруса» отменили якобы из-за большого скопления народа. Ходили слухи, что праздником пожертвовали ради «Олимпиады-80», к которой усиленно готовились в СССР. Выпускники следующих лет продолжали приходить на набережные Ленинграда, а энтузиасты проводили менее масштабные «Алые паруса» в Сестрорецке.

25 лет спустя, в 2005-м, по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала праздник выпускников возродили. Праздник превратился в театрализованное шоу с музыкальным концертом: ежегодно выпускников поздравляют со сцены знаменитые деятели российской эстрады. Кульминация — проход брига в акватории Невы.

В 2021-м «Алые паруса» прошли в традиционном формате. Режиссер-постановщик праздника выпускников Михаил Колпахчиев в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, что организаторы поставили себе задачи, которые изначально казались невыполнимыми. Кульминацией стало эффектное театрализованное шоу, посвященное годовщине рождения Александра Невского и 60-летию первого полета человека в космос. Зрители путешествовали по страницам истории — увидели сцену Ледового побоища, встретились с Петром I, который поднял флаг на башне Петропавловской крепости. Во взрослую жизнь бывших школьников проводили Михаил Ломоносов и Александр Пушкин. А в память о подвиге Юрия Гагарина в воздухе появилось слово «Поехали!» из фейерверков.

В 2022-м событие запомнилось эффектным 3D шоу, которым организаторы праздника показали выпускникам, что будущее - в их руках, и именно молодежи по силам собрать свое будущее собственными руками, словно конструктор.

Праздник выпускников в 2023-м состоится 24 июня. По традиции, торжество начнется с концерта, где выступят главные звезды российской эстрады. Шоу завершится традиционным проходом брига «Россия» по Неве и грандиозным салютом.