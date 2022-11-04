«Молодой», но уже полюбившийся россиянам День народного единства хранит память о важном историческом подвиге.

Гуляния в День народного единства, 4 ноября, стали частью современной культуры не так давно. Всего лишь в 2005 году Кремль одобрил инициативу о проведении праздника, который продлится до 6 ноября.

К этой знаменательной дате местная администрация ежегодно готовит массу развлечений: концерты, торжественные парады, выставки, спектакли, открытые лекции и выступления в парках.

Какое историческое событие будет отмечать вся страна? Что следует знать о его главных действующих лицах прошлого? Почему этот день имеет важность для Русской православной церкви и к какой иконе принято обращаться по этому случаю? Вместо какого известного праздника теперь отмечают День народного единства?

Чтобы проникнуться патриотическим духом и полноценно ощутить значимость мероприятия, 5-tv.ru собрал самые главные и интересные факты о Дне народного единства.

Что празднуют в День народного единства и почему эта дата так важна

Исторические события Дня народного единства отсылают на несколько веков назад в 1612 год, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. С изгнанием иностранцев из Кремля завершился долгий период Смутного времени и открылась новая страница в истории России.

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Современникам Смуты казалось, что настал конец Московского царства. После кончины Ивана IV Грозного, не оставившего наследников, российский престол переходил из рук в руки. Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Семибоярщина, польский королевич Владислав, Лжедмитрий II, а за ним и Лжедмитрий III. В итоге русские земли заняли польские захватчики, а исконный народ страдал и был замучен до крайности.

Впервые патриотическое движение за освобождение столицы возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов, который был убит по ложному обвинению в результате распрей между дворянами и казаками. После его смерти ополчение распалось. Первое ополчение в 1611 году потерпело поражение. Вскоре патриарх Гермоген призвал россиян встать на защиту Отечества и объединиться под знаменами Минина и Пожарского — и в итоге им удалось штурмом взять Китай-город, повергнуть врагов и вернуть суверенитет государства.

Ведь через несколько месяцев после освобождения столицы Земский собор, куда входили представители всех сословий страны, включая дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцов, делегатов от русских городов и обычных крестьян, избрал нового царя — Михаила Федоровича из династии Романовых.

Сколько дней отдыхаем на День народного единства 2022

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

День народного единства является официальным государственным праздником. Поэтому пятница 4 ноября объявлена нерабочим днем. Таким образом в начале ноября россияне получат дополнительный выходной к 5 и 6 ноября.

Владельцев автомобилей обрадует то, что в период народных гуляний с 4 по 5 число парковка станет бесплатной, даже там, где действует повышенный тариф.

«В честь Дня народного единства, 4 и 5 ноября парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно. В праздники на дороги выезжает меньше машин, а загруженность улиц ниже, чем в будни. Просим автомобилистов соблюдать правила и быть внимательными — это позволит избежать аварийных ситуаций и сделать дорожное движение еще безопаснее для всех», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

6 ноября парковка в столице будет работать по тарифу воскресенья. Бесплатно можно будет припарковаться на улицах, входящих в зону городского парковочного пространства. Исключение составят улицы, включенные в зоны повышенных тарифов (цена составит 380-450 рублей в час в дневное время). Парковки со шлагбаумом останутся платными все дни.

Каких исторических личностей чтут 4 ноября

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Нижегородский купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский — национальные герои, имена которых напрямую связывают с освободительным движением 1612 года.

Еще в 1610-м Минин боролся с приспешниками Лжедмитрия II, а спустя год он стал земским старостой и по сути занимался финансированием народного восстания против польских войск. Неудачный опыт Первого ополчения позволил Минину понять, что жалеть денег не стоит — поэтому он придумал взимать с новгородцев треть имущества на создание и вооружение сильного войска. Высокое жалование позволило привлечь не только людей всех сословий, но и солдат из соседних стран — и в итоге на столицу двинулась внушительная по тем временам армия из 10 тысяч дворян, 3 тысяч казаков, около тысячи стрельцов и множество крестьян.

В боях за Москву отряд Минина разгромил литовские войска у Крымского двора и обратил в бегство воинов противника Яна Ходкевича. Отступление Ходкевича помогло добраться до поляков и в октябре заставить их покинуть Москву.

Князь Дмитрий Пожарский состоял на службе задолго до освобождения столицы. Он был в числе тех, кто примкнул к Первому ополчению и защищал Москву во всеобщем восстании. Ему удалось отразить атаку врагов, но во внезапном столкновении с поляками он был тяжело ранен и был вынужден отступить. Поправив здоровье в селе Юрине, Пожарский в октябре в 1611-го узнал, что народ избрал его военачальником Второго народного ополчения. Поначалу он думал отказаться, но, узнав, что войско вооружил Минин, поверил в успех дела.

Еще одним главным действующим лицом, сыгравшим роль в событии 1612-го, стал боярин Дмитрий Трубецкой. Он также участвовал в двух ополчениях против польских войск и семибоярщины. Фактически он вместе с Мининым и Пожарским после освобождения столицы руководил Россией до собрания Земского собора и провозглашения нового царя.

Не менее вдохновляющим стал подвиг Патриарха Московского и всея Руси Гермогена, который в 1610-м рассылал призывы к восстанию по городам и селам, вдохновляя жителей объединиться против царя польского Владислава IV. Когда москвичи подняли восстание в 1611-м, поляки подожгли город, а сами укрылись в стенах Кремля. Правда, выдержать осаду русских им не удалось. Узнав о его деятельности, интервенты заключили Гермогена в Чудов монастырь, где под угрозой казни потребовали отозвать ополченцев. Он в ответ вышел к народу, чтобы благословить на борьбу. Дожить до триумфа русских ему не удалось совсем немного: в феврале 1612-го Гермоген скончался от голода.

© РИА Новости / Владимир Песня

В эпоху Смуты Михаил Федорович Романов находился в Костроме. После того, как польско-литовские войска были повержены, представители Земского собора объявили 16-летнего юношу царем. Его сочли идеальным претендентом из-за родства с Иваном IV Грозным. Кроме того, его сторонники верили, что легко смогут влиять на его решения. Поначалу действительно так и было, пока в страну не вернулся освободившийся из плена патриар Филарет — отец родоначальника новой царской династии. Научившись грамоте и получив опыт, Михаил Романов окончил русско-шведскую войну, вернув ранее принадлежавшие стране территории — Новгород, Ладогу и Порхов (Псковская область). Правда, взамен пришлось уступить Швеции выход к Балтийскому морю. Условия мирного договора между странами соблюдались вплоть до Северной войны в XVIII веке.

Какая икона связана с историей освобождения Москвы 4 ноября

Согласно преданию, именно Казанская икона Божией Матери стала покровительницей народного ополчения. Святыню специально прислали из Казани князю Дмитрию Пожарскому, чтобы воодушевить народ.

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История гласит, что в день выступления народного ополчения к Москве, был отслужен молебен, по окончании которого резко переменился ветер: из сильного встречного стал попутным. В летописях сказано, что благодаря чудотворной иконе «крылатые гусары» Европы были разбиты у стен Новодевичьего монастыря и отброшены за пределы Москвы.

В честь победы в 1625-м на Красной площади был воздвигнут Казанский собор. В 1637-м его освятили в память о героях-освободителях. В 1936-м здание снесли в период сталинской реконструкции, но в 1930-м его восстановили.

4 ноября (22 октября по юлианскому календарю) священнослужители РПЦ (Русской православной церкви) называют также Днем Казанской иконы Божией Матери и по этому случаю проводят службу.

Вместо какого известного праздника появился День народного единства

Сегодня о Дне народного единства говорят, как об официальном государственном празднике, который сплотил многонациональный народ России.

До этого в советский период в одиннадцатом месяце года был другой праздник: 7 ноября — День согласия и примирения, более известный как день годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Сегодня он сохранил статус памятной даты, но не празднуется и не является выходным.

Что же касается Дня народного единства, то впервые идею его внедрения озвучил Межрелигиозный совет России в 2004-м. Сначала инициативу одобрил думский Комитет по труду и социальной политике, затем — Патриарх Московский и всея Руси Алексий.

Уже 23 числа законопроект внесли на рассмотрение Думы, где он находился в пакете документов внесении поправок в Трудовой кодекс. Среди пунктов числилось предложение об отмене празднования годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В первом чтении оно было принято.

Какое значение 4 ноября имеет для россиян сегодня

В действительности День народного единства был учрежден еще в 1613-м волей царя Михаила Федоровича. Тогда праздник назывался День очищения Москвы от польских интервентов. В 1649-м указом царя Алексея Михайловича дата была объявлена церковно-государственным праздником.

Прекратили отмечать праздник в советские годы. Во-первых, по религиозной причине, во-вторых, потому что более торжественной датой стал считаться День Великой Октябрьской социалистической революции.

После развала СССР восстановить памятный день предложила РПЦ. Так что теперь справедливое отношение ко Дню народного единства восстановлено.

По данным опроса ВЦИОМ на 2005 год, только 8% россиян правильно смогли объяснить празднование и историческое значение Дня народного единства, а 63% респондентов и вовсе отнеслись к отмене 7 ноября негативно. Тем не менее, уже после первого праздника, во время которого президент России Владимир Путин, возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде, настроения граждан стали меняться.

Сегодня этот праздник является отличным поводом собраться с семьей и друзьями, чтобы пройтись в одном ряду со своими соотечественниками на мирных демонстрациях, посвященных единству страны.

Куда пойти на День народного единства 2022

В каждом городе местная власть подготовит для граждан уникальну развлекательную программу, включающую торжественные шествия, митинги различных политических партий, спортивные мероприятия, музыкальные концерты, театральные представления и благотворительные акции. Особенно с большим размахом праздник будут встречать в Москве и Санкт-Петербурге.

Официальный сайт мэра Москвы

Красная площадь

В самом сердце столицы, на Красной площади, с 5 по 7 ноября будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. На обозрение будет представлена военная техника, а также тематические инсталляциии и показа кинохроники. Отдыхающие россияне смогут послушать песни и стихи военных лет, а также посмотреть театральные постановки, посвященные ноябрю 1941-го.

На платформе инсталляции "Белорусский вокзал" гости увидят зенитку и вагон-теплушку. Внтури вагона и на перроне им покажут театральные сцены проводов ополченцев.

На экране будут представлены архивные фото и письма солдат времен Великой Отечественной войны, а также кадры трудовых будней женщин в тылу: на стройке, у фабричных станков, при сборке знаменитого ППШ (пистолета-пулемета Шпагина).

Инсталляция "Окна времени" расскажет истории участников обороны столицы, сопровожденную фотографиями из архива ТАСС.

Одним из главных событий станет показ фильма "Разгром немецких войск под Москвой", который с трицмфом прошел по всему миру в 1942-м.

ВДНХ

С 4 по 6 ноября на ВДНХ пройдет патриотический фестиваль "День народного единства", на котором гости смогут ознакомиться с продукцией и угощениями российских регионов, в том числе новых территорий, вошедших в состав страны. У пришедших будет возможность поздравить военнослужащих Российской армии, записав видеообращение или отправив открыткку.

Часть выручки будет отправлена с мероприятия будет отправлена на помощь жителям новых территорий.

Акция "Ночь искусств"

Традиционная акция «Ночь искусств» вновь состоится 4 ноября и будет посвящена Году культурного наследия народов России. В учреждениях культуры пройдет более 200 кинопоказов, концертов и театральных постановок, большинство из которых бесплатные.

Фестиваль "Чудо света"

В Санкт-Петербурге культурная программа не менее насыщенная. С 4 по 6 ноября пройдет фестиваль «Чудо Света», сделав на три дня Петропавловскую крепость гигантским мультимедиа-пространством под открытым небом. Праздничные мероприятия будут проходить с 19:00 до 22:00.

Театральные спектакли по произведениям Шолохова

4 ноября петербургском театре «Мастерская» пройдет два спектакля: «Тихий Дон. Истоки. Берега» и «Тихий Дон. Пучина. Исход». Первый спектакль по одноименному роману Михаила Шолохова продлится 4 часа с антрактом, а второй — 3,5 с антрактом.

Фестиваль анимации "Главный кадр"

С 4 по 5 ноября в Доме культуры «Суздальский» состоится IV Фестиваль анимации «Главный кадр». Тема фестиваля — «Созвездие сказок» посвящена Году культурного наследия народов России.

На мероприятии будут представлены более 100 анимационных работ от 50 студий из разных городов нашей страны. Увидеть их могут все желающие, вход свободный. Открытие пройдет в День народного единства в 14:00.

Спортивные эстафеты

Специальную программу петербургские власти подготовили для спортсменов. В 10:00 в Пискаревском парке стартует традиционный массовый легкоатлетический пробег, посвященный Дню народного единства. На Елагином острове в 12:00 в честь праздника состоится турнир по волейболу.

Но и это еще не все — на Савушкина, 37, под названием «Когда мы едины, мы непобедимы!» пройдет турнир по настольному теннису. Начало — в 13:00.