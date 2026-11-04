Гуляния в День народного единства, который отмечается ежегодно 4 ноября, стали частью современной культуры не так давно. Всего лишь в 2005 году Кремль одобрил инициативу проведения праздника, который традиционно является нерабочим.

К этой знаменательной дате местная администрация ежегодно готовит массу развлечений: концерты, торжественные парады, выставки, спектакли, открытые лекции и выступления в парках.

Какое историческое событие будет отмечать вся страна? Что следует знать о его главных действующих лицах прошлого? Почему этот день важен и для Русской православной церкви, и к какой иконе принято обращаться по этому случаю? Вместо какого известного праздника теперь отмечают День народного единства?

Чтобы проникнуться патриотическим духом и полноценно ощутить значимость мероприятия, Пятый канал собрал самые главные факты о Дне народного единства.

Что празднуют в День народного единства и почему эта дата так важна

Сергей Карпухин/ТАСС

Исторические события Дня народного единства отсылают на несколько веков назад — в 1612 год, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. С изгнанием иностранцев из Кремля завершился долгий период Смутного времени и открылась новая страница в истории России.

Современникам Смуты казалось, что настал конец Московского царства. После кончины Ивана IV Грозного и его наследника — сына Федора, ставшего последним правителем из рода Рюриковичей, российский престол переходил из рук в руки. Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Семибоярщина, польский королевич Владислав, Лжедмитрий II, а за ним и Лжедмитрий III. В итоге русские земли заняли польские захватчики, а местные жители страдали и были замучены до крайности.

Впервые патриотическое движение за освобождение столицы возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов, который был убит по ложному обвинению в результате распрей между дворянами и казаками. После его смерти народное войско распалось. Первое ополчение в 1611 году потерпело поражение. Вскоре патриарх Гермоген призвал россиян встать на защиту Отечества и объединиться под знаменами Минина и Пожарского — и в итоге им удалось штурмом взять Китай-город, повергнуть врагов и вернуть суверенитет государства.

Через несколько месяцев после освобождения столицы Земский собор, куда входили представители всех сословий страны, включая дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцов, делегатов от русских городов и обычных крестьян, избрал нового царя — Михаила Федоровича из династии Романовых.

Сколько дней отдыхаем на День народного единства 2026

Егор Алеев/ТАСС

День народного единства является официальным государственным праздником. Поскольку 4 ноября в 2026 году выпадает на среду, длинных выходных не получается — праздник не соединяется с ближайшими выходными.

При этом есть нюанс для тех, кто работает пятидневку: 3 ноября — предпраздничный день, и он будет сокращенным на один час.

Каких исторических личностей чтут 4 ноября

РБК/ТАСС

Нижегородский купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский — национальные герои, имена которых напрямую связывают с освободительным движением 1612 года.

Еще в 1610-м Минин боролся с приспешниками Лжедмитрия II, а спустя год он стал земским старостой и по сути занимался финансированием народного восстания против польских войск. Неудачный опыт Первого ополчения позволил Минину понять, что жалеть денег не стоит — поэтому он придумал взимать с новгородцев треть имущества на создание и вооружение сильного войска. Высокое жалование позволило привлечь не только людей всех сословий, но и солдат из соседних стран — на столицу двинулась внушительная по тем временам армия из десяти тысяч дворян, трех тысяч казаков, около тысячи стрельцов и множество крестьян.

В боях за Москву отряд Минина разгромил литовские войска у Крымского двора и обратил в бегство воинов противника Яна Ходкевича. Отступление Ходкевича помогло добраться до поляков и в октябре заставить их покинуть Москву.

Князь Дмитрий Пожарский состоял на службе задолго до освобождения столицы. Он был в числе тех, кто примкнул к Первому ополчению и защищал Москву во всеобщем восстании. Ему удалось отразить атаку врагов, но во внезапном столкновении с поляками он был тяжело ранен и вынужденно отступил. Поправив здоровье в селе Юрине, Пожарский в октябре 1611-го узнал, что народ избрал его военачальником Второго народного ополчения. Поначалу он думал отказаться, но, узнав, что войско вооружил Минин, поверил в успех дела.

Еще одним главным действующим лицом, сыгравшим роль в событии 1612-го, стал боярин Дмитрий Трубецкой. Он также участвовал в двух ополчениях против польских войск и семибоярщины. Фактически он вместе с Мининым и Пожарским после освобождения столицы руководил Россией до собрания Земского собора и провозглашения нового царя.

Не менее вдохновляющим стал подвиг Патриарха Московского и всея Руси Гермогена, который в 1610-м рассылал призывы к восстанию по городам и селам, вдохновляя жителей объединиться против царя польского Владислава IV. Когда москвичи подняли восстание в 1611-м, поляки подожгли город, а сами укрылись в стенах Кремля. Правда, выдержать осаду русских им не удалось. Узнав о его деятельности, интервенты заключили Гермогена в Чудов монастырь, где под угрозой казни потребовали отозвать ополченцев. Он в ответ вышел к народу, чтобы благословить на борьбу. Дожить до триумфа русских ему не удалось совсем немного: в феврале 1612-го Гермоген скончался от голода.

В эпоху Смуты Михаил Федорович Романов находился в Костроме. После того, как польско-литовские войска были повержены, представители Земского собора объявили 16-летнего юношу царем. Его сочли идеальным претендентом из-за родства с Иваном IV Грозным. Кроме того, сторонники Романова верили, что легко смогут влиять на его решения. Поначалу действительно так и было, пока в страну не вернулся освободившийся из плена патриарх Филарет — отец родоначальника новой царской династии. Научившись грамоте и получив опыт, Михаил Романов завершил русско-шведскую войну, вернув ранее принадлежавшие России территории — Новгород, Ладогу и Порхов (Псковская область). Правда, взамен пришлось уступить Швеции выход к Балтийскому морю. Условия мирного договора между странами соблюдались вплоть до Северной войны в XVIII веке.

Какая икона связана с историей освобождения Москвы 4 ноября

Егор Алеев/ТАСС

Согласно преданию, именно Казанская икона Божией Матери стала покровительницей народного ополчения. Святыню специально прислали из Казани князю Дмитрию Пожарскому, чтобы воодушевить народ.

История гласит, что в день выступления народного ополчения к Москве был отслужен молебен, по окончании которого резко переменился ветер: из сильного встречного стал попутным. В летописях сказано, что благодаря чудотворной иконе «крылатые гусары» Европы были разбиты у стен Новодевичьего монастыря и отброшены за пределы Москвы.

В честь победы в 1625-м на Красной площади был воздвигнут Казанский собор. В 1637-м его освятили в память о героях-освободителях. В 1936-м здание снесли в период сталинской реконструкции, но в 1930-м его восстановили.

4 ноября (22 октября по юлианскому календарю) священнослужители РПЦ (Русской православной церкви) называют также Днем Казанской иконы Божией Матери и по этому случаю проводят службу.

Вместо какого известного праздника появился День народного единства

ТАСС

Сегодня о Дне народного единства говорят, как об официальном государственном празднике, который сплотил многонациональный народ России.

До этого в советский период в одиннадцатом месяце года был другой праздник: 7 ноября — День согласия и примирения, более известный как день годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Сегодня он сохранил статус памятной даты, но не празднуется и не является выходным.

Что же касается Дня народного единства, то впервые идею его внедрения озвучил Межрелигиозный совет России в 2004-м. Сначала инициативу одобрил думский Комитет по труду и социальной политике, затем — Патриарх Московский и всея Руси Алексий.

Законопроект внесли на рассмотрение Государственной Думы. Он находился в пакете документов о внесении поправок в Трудовой кодекс. Среди пунктов числилось предложение об отмене празднования годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В первом чтении оно было принято.