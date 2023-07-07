Иван Купала: почему 7 июля нельзя спать и нужно обязательно искупаться

Ночь с 6 на 7 июля издревле считается необыкновенной. Несмотря на то, что праздник Ивана Купалы имеет языческие корни, он широко отмечается и сегодня.

Иван Купала — 2023

История возникновения этого праздника берет начало из преданий восточных славян. Изначально он был посвящен летнему солнцестоянию.

С распространением христианства праздник получил обновленную трактовку и был назвал в честь святого Иоанна Крестителя, память которого чтят 7 июля.

«Купала» — это наиболее известное название праздника, дошедшее до наших дней. Само слово «Купала», точнее его индоевропейский корень, связывают с огнем и влагой, дарующей жизнь. В праздновании у славян как раз сочеталось ночное купание и разжигание больших костров.

Как праздновать Ивана Купалу

Праздник традиционно отмечали именно в ночь на 7 июля. На Руси в гуляниях на Ивана Купалу участвовали все. Это один из самых разгульных и шаловливых праздников. Наши предки верили, что только в день Ивана Купалы вода и огонь могут сосуществовать в гармонии.

Однако поскольку в эту ночь активизировалась вся нечистая сила, считалось, что те, кто не появился у общего костра, являются ведьмой или колдуном.

Разжечь костры. На берегах рек разжигались огромные костры. В них устраивали ритуальные омовения огнем и прыгали через них. Сохранилось множество купальских гаданий. Например, считалось: кто прыгнет через костер выше всех, у того будет самый счастливый год. Тем, кто прыгнул парой, сулили крепкий и счастливый брак. Считалось, что в купальском костре нужно сжечь все старые, ненужные вещи и нашептать в костер старые боли и обиды. В целом в этот день нужно выкинуть все старое, чтобы освободить место для нового. В костре сжигали и одежду людей, которые чем-либо болели. Считалось, что если пройти через купальский очищающий костер, хворь отвяжется.

Молиться. В этот день принято молиться святому Иоанну Крестителю при головной боли и за детей, а также проводить разные обряды, связанные с водой, огнем и травами.

В этот день принято молиться святому Иоанну Крестителю при головной боли и за детей, а также проводить разные обряды, связанные с водой, огнем и травами. Умыться водой. Считалось обязательным искупаться 7 июля до захода солнца. На Ивана Купалу также обязательно парились в банях. При этом пользовались вениками и водой, настоянной на ивановских травах. Верили, что баня в день Ивана Купалы способствовала укреплению и восстановлению жизненной энергии и здоровья. Был распространен обычай обливать на Ивана Купалу встречных водой. Делалось это для того, чтобы в жаркую пору вызвать дождь. Предки верили, что в ночь на 7 июля роса имеет чудодейственные свойства — кто умоется ей, тот похорошеет и будет здоров весь следующий год. А вот насчет купания в разных местностях правила были разные: в одних регионах устраивались массовые ночные купания, а в других в воду заходить боялись, поскольку в омут мог утащить водяной.

Собирать травы. Также в ночь на Ивана Купалу принято собирать растение иван-да-марья. Поверье гласит, что, если разложить сорванные цветы по углам дома, внутрь не смогут попасть воры. По легендам, именно в купальскую ночь раз в год цветет папоротник. Если его найти ночью в лесу, то он покажет клад, а также принесет счастье и богатство. Однако нечистые силы охраняют волшебное растение, поэтому найти и использовать его сможет только самый смелый.

Также в ночь на Ивана Купалу принято собирать растение иван-да-марья. Поверье гласит, что, если разложить сорванные цветы по углам дома, внутрь не смогут попасть воры. По легендам, именно в купальскую ночь раз в год цветет папоротник. Если его найти ночью в лесу, то он покажет клад, а также принесет счастье и богатство. Однако нечистые силы охраняют волшебное растение, поэтому найти и использовать его сможет только самый смелый. Гадать. Девушки обязательно гадали с помощью венков. К венку крепили зажженную свечу или лучину, опускали его на воду и следили, чей тонул, а чей уплывал. В одних селах далеко уплывший венок означал скорое замужество, в других — долгую жизнь. Если крутился на месте, то замужество нужно было отложить до следующего года. Если же венок тонул, считалось, что у девушки нет пары, и ей придется коротать век одинокой.

Девушки обязательно гадали с помощью венков. К венку крепили зажженную свечу или лучину, опускали его на воду и следили, чей тонул, а чей уплывал. В одних селах далеко уплывший венок означал скорое замужество, в других — долгую жизнь. Если крутился на месте, то замужество нужно было отложить до следующего года. Если же венок тонул, считалось, что у девушки нет пары, и ей придется коротать век одинокой. Готовить «обетную кашу». На Купалу делалась особая каша. Для нее толкли в ступе ячмень, который потом варили и сдабривали сливочным маслом. Современному горожанину такой вкус представить трудно, на ячменную кашу это похоже отдаленно.

На Купалу делалась особая каша. Для нее толкли в ступе ячмень, который потом варили и сдабривали сливочным маслом. Современному горожанину такой вкус представить трудно, на ячменную кашу это похоже отдаленно. Запастись крапивой. Считалось, что для защиты от нападения ведьм следует класть на пороге дома и на подоконниках крапиву. А корень плакун-травы, выкопанный накануне Ивана Купалы, был способен обезвредить страшные чары; с помощью этого корня можно было изгнать бесов из одержимых и бесноватых.

Для исполнения желаний нужно было перелезть 12 огородов, но именно 7 июля земля становилась воинственной, поэтому рискнувшему так поступить предстояло столкнуться со множеством препятствий.

Что нельзя делать в день Ивана Купалы

Запрещено идти купаться ночью. Считалось, что именно в этот промежуток времени всякая нечисть становится особенно активной. Решившим все же зайти в воду в ночное время советовали не заплывать далеко и не купаться в одиночку.

Спать на Ивана Купалу тоже нельзя. По той же причине, что и в первом случае. Уснул ночью — жди в гости ведьм и бесов.

Важно аккуратно ходить по лесу 7 июля: не топтать растения, особенно лекарственные.

Тосковать и жаловаться на жизнь тоже не стоит, потому что можно навлечь на себя большие неприятности.

Народные приметы 7 июля

Если между двух костров провести домашний скот — он не будет болеть весь год.

Небо 7 июля поутру чистое — осенью жди много грибов.

Слышно кукушку — осень будет холодной.

Ночью поют сверчки — жди мягкую зиму.

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