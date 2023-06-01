Лето, солнце, море: ТОП-9 российских и зарубежных фильмов о путешествиях и отдыхе

Чтобы полюбоваться впечатляющей природой горного Кавказа или солнечной Италией, не нужно тратить много денег и ждать, когда же настанет время заветного отпуска. Для полноценного погружения достаточно просто включить фильм о лете. 5-tv.ru собрал девять картин, которые обязательно создадут прекрасное настроение.

«Три плюс два»

Кадр из к/ф «Три плюс два» реж. Г. Оганесян (1963г)

В кинофильме о закадычных друзьях сыграли звезды советского кино Андрей Миронов, Геннадий Нилов и Евгений Жариков. По сюжету, три приятеля отправились в отпуск на берег Черного моря, чтобы пожить «дикарями». Но у мужчин возник конфликт с прибывшими туристками, которых сыграли Наталья Кустинская и Наталья Фатеева. Девушки утверждают, что у них сложилась многолетняя традиция отдыхать именно в этом месте. Не найдя компромисса, стороны решили разделить территорию пополам и не общаться, но между некоторыми туристами с разных половин пляжа начался курортный роман.

«Три плюс два» снимали в Крыму, главной «природной» декорацией была бухта поселка Новый Свет. Создатели кино старались передать атмосферу расслабленного отдыха как можно достовернее, поэтому режиссер за две недели до съемок отправил троицу актеров, играющих главные роли, на черноморское побережье, чтобы к моменту приезда группы они смогли загореть и отрастить бороды.

«Вики Кристина Барселона»

Кадр из к/ф «Вики Кристина Барселона» реж. В. Аллен (2009г)

Молодые американки Вики (Ребекка Холл) и Кристина (Скарлетт Йоханссон) проводят каникулы в солнечной Барселоне. Там же они знакомятся со статным красавцем-художником Антонио, которого сыграл Хавьер Бардем. Пока девушки пытаются разобраться, кто из них завяжет роман с Антонио, мужчина старается поближе познакомиться с обеими девушками. Но сумятицу вносит темпераментная жена Антонио, художница Мария (Пенелопа Крус). Она не собирается отдавать супруга туристкам просто так.

Картину Вуди Аллена любят не только за сюжет, но за атмосферу. В «Вики Кристина Барселона» не скупятся на виды солнечной Барселоны, а герои то гуляют по зеленым садам, то обедают и ужинают с впечатляющими видами на город.

«Мамма Mia!»

Кадр из к/ф «Мамма Mia!» реж. Ф. Ллойд (2008г)

В летней комедии-мюзикле идет речь о девушке Софи (Аманда Сейфрид). Героиня готовится к главному торжеству в своей жизни — свадьбе. Невеста хочет, чтобы к алтарю ее, как это принято, повел отец, но она никогда не видела своего родителя. Мать героини Донна (Мерил Стрип) воспитывала дочь одна и в молодости встречалась с несколькими мужчинами, поэтому она точно не знает, кто стал отцом девочки. Софи знакомится с тремя предполагаемыми отцами и находит с ними общий язык.

Действие происходит на греческом острове Калокаири, история разворачивается на фоне живописных видов, где соединилось все, что так дорого путешественникам, — море, пляж и горы. Отдельно критики и зрители отмечают, что главным достоинством кино стал зажигательный саундтрек — звезды мировой величины исполнили хиты группы ABBA.

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

Кадр из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» реж. Э. Климов (1964г)

В сатирической комедии речь идет о непослушном мальчике Косте, которого выгнали из пионерского лагеря за непослушание. Чтобы не расстроить бабушку, подросток решил пробраться обратно без ведома вожатой и директора. Друзья помогают мальчику: носят ему еду и проводят на киносеансы. Но приближается родительский день, на который должна приехать бабушка Кости.

Фильм снимали в настоящем пионерлагере Тульской области, поэтому при просмотре кино можно поностальгировать о летних каникулах и беззаботном времени детства.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Кадр из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» реж. Л. Гайдай (1967г)

Студентка Нина отправилась на каникулы на Кавказ и встретилась с Шуриком, который прибыл в «один из горных районов» с этнографической экспедицией. Между молодыми людьми начинаются возникать чувства, но у родственников «спортсменки, комсомолки и просто красавицы» большие планы на нее: дядя уже пообещал выдать племянницу замуж за товарища Саахова. Мужчины договорились, что жених отдаст будущему родственнику за Нину стадо баранов и финский холодильник. Но девушку о желании стать женой не спросили. В то же время с Шуриком случается череда неприятных историй, в результате чего он сначала помогает неуклюжим ворам украсть студентку, а потом хочет вернуть ее домой.

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Сюжет разворачивается на Кавказе, там же снимали и некоторые сцены фильма. Также в картине можно увидеть пейзажи солнечной Абхазии. Например, сцена, где Нина бросается за Шуриком в бурный поток была снята на реке Мзымта. Много мест, где сохранилась память о съемочной группе в Крыму. Леонид Гайдай считал полуостров талисманом своих фильмов, поэтому не мог не запечатлеть его виды в «Кавказской пленнице».

«Будьте моим мужем»

Кадр из к/ф «Будьте моим мужем» реж. А. Сурикова (1981г)

Врач-педиатр Виктор (Андрей Миронов) отправляется в долгожданный отпуск. На курорте герой встречает женщину (Елена Проклова) с ребенком, которая просит мужчину притвориться ее супругом, чтобы снять жилье. Виктор соглашается. В процессе решения проблем с местом отдыха между Виктором и его «фиктивной женой» завязывается роман. Летнее приключение не может закончится на побережья, из отпуска герой возвращается с супругой и любимым пасынком.

В фильме «Будьте моим мужем» создатели старались передать атмосферу курортного города Сочи, где по сценарию разворачивается действие. Кинокартину любят за знакомые каждому туристу пейзажи, игру актеров Андрея Миронова и Елены Прокловой, а также за легкость и незамысловатость сюжета.

«Ешь, молись, люби»

Кадр из к/ф «Ешь, молись, люби» реж. Р. Мерфи (2010г)

Писательница Элизабет Гилберт написала автобиографическое произведение о путешествии в Италию, Индию и Индонезию. Роман оказался настолько успешным, что по нему сняли полнометражный фильм с Джулией Робертс в главной роли.

После выхода фильма множество зрителей захотели повторить путешествие Элизабет Гилберт. Соблазн съесть пиццу и пасту в Италии, познать себя в Индии и обрести любовь среди индонезийской природы — идеальный маршрут для летнего отпуска. А те, кто не может позволить себе длительный отдых, ощутят атмосферу при просмотре кино.

«Дождливый день в Нью-Йорке»

Кадр из к/ф «Дождливый день в Нью-Йорке» реж. В. Аллен (2019г)

Тем, кто предпочитает проводить лето в городе и скрывается от жары, понравится еще один фильм Вуди Аллена со звездой Голливуда Тимоти Шаламе в главной роли. В картине речь идет о мизантропичном парне, который возвращается из пригорода в родной Нью-Йорк и путешествует по любимым местам. В это же время его возлюбленная знакомится с миром кино.

Свой фильм Вуди Аллен посвятил прежде всего Нью-Йорку, показав его красоту и в солнечный летний день, и в дождливую пору. При этом главный герой часто состояние природы иллюстрирует настроение героев.

«Талантливый мистер Рипли»

Кадр из к/ф «Талантливый мистер Рипли» реж. Э. Мингелла (1999г)

Картина подойдет тем, кто устал от просмотра легкого и приятного кино об отдыхе и ищет фильм с небанальным сюжетом. В картине идет речь о парне по имени Том Рипли (Мэтт Деймон). Юноша ищет способ разбогатеть. Судьба улыбается герою: отец богача Дикки (Джуд Лоу) предлагает Рипли последить за его сыном и вернуть его из путешествия по Европе в США. Том соглашается и окунается в мир «хорошей жизни» с вечным финансовым достатком и вниманием красивых женщин. В какой-то момент Рипли приходит к выводу, что он может сам занять место богатого друга.

Достоверная игра Мэтта Деймона настолько впечатлила зрителей, что в 1999-м, после выхода фильма, ему обвинения в том, что он сделал с Дикки на экране. Кроме необычной истории и прекрасной игры актеров, публика также отметила прекрасные пейзажи, запечатленные киноделами. Кино снимали на лучших пляжах и улочках солнечной Италии.