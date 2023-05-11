Особенности подводной жизни: чем отличились создатели ремейка «Русалочки»

На широкий экран 26 мая выходит ремейк полюбившегося миллионам зрителей мультфильма «Русалочка». Вместо анимационных персонажей поклонники картины теперь увидят игру настоящих актеров. Еще до премьерного показа толпа фанатов разделилась на два лагеря.

Одни по достоинству оценили новые находки создателей и считают ремейк лучшим в истории компании, а другие готовы с этим поспорить и уверяют, что переснимать полюбившуюся ленту не было смысла.

Как появились русалки

Легенды о мифических существах, своим обличьем напоминающих русалок, существуют во многих культурах. Но их названия и истории отличаются друг от друга.

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Первое упоминание о подобных персонажах появилось почти за два тысячелетия до нашей эры в древнем городе Вавилон. Прародителем этих существ считался шумерский бог Оаннес, которое каждое утро выходил из Красного моря и учил людей земледелию, строительству и врачеванию. Упоминания о женщине с рыбьим хвостом встречается позже. Жители территории современной Сирии называли ее Атаргатис. Она, согласно преданиям, была богиней Луны и рыболовства.

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В греческой, а потом и западноевропейской культуре обитательниц морских глубин прозвали сиренами. Они, как считалось, одурманивали путешественников сладкоголосым пением и заставляли их изменить курс, чтобы корабли напоролись на скалы или рифы и команда судна погибла.

После прихода христианства, люди начали верить, что сирены сами по себе не имеют души, но жаждут ее обрести. Именно это толкало их наводить морок на мореплавателей.

В славянской культуре изначально русалками называли духов, обитавших в полях, лесах и реках. Они имели ноги и ходили по земле. А вот наличие рыбьего хвоста на Руси приписывали морским девам или, как их называли в северной части страны, фараонкам, так как бытовало мнение, что они происходили из вод, омывающих современный Египет. Со временем в сознании людей два образа слились в один.

В России к русалкам относились с опаской. Больше всего представительниц подводного мира боялись в начале лета, во время русальной недели. По поверьям в этот период духи рек могли понравившегося человека защекотать до смерти или утащить его под воду.

«Русалочка» Ганса Христиана Андерсена

Наиболее значимое произведение о жительнице подводного мира в мировой литературе написал датский писатель Ганс Христиан Андерсен. Его героиня считается символом самопожертвования.

Согласно истории, подводная обитательница спасает тонущего принца. Однако молодой человек не может вспомнить лица спасительницы. Он слышал только ее чудесную песню. Русалочка влюбляется, идет к ведьме и в обмен на собственный голос получает ноги.

Выйдя на землю, девушка находит принца, но узнает, что он решил жениться на принцессе, которую считает своей спасительницей. Сердце девушки разбито. Чтобы помочь ей вновь стать русалочкой, сестры героини отдают старой ведьме свои прекрасные волосы в обмен на нож, которым русалочка должна убить принца. Кровь возлюбленного вернет ей рыбий хвост и позволит возвратиться к родным.

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Но девушка не может причинить вред принцу и бросается в море. Знакомая с детства стихия помогает ей стать духом воздуха и обрести бессмертие. Русалочка превращается в морскую пену. В шелесте волн иногда слышится ее сладкоголосое пение.

Первые экранизации «Русалочки»

Одними из первых сюжетом заинтересовались в СССР. Здесь в 1968-м вышел яркий, но печальный мультфильм «Русалочка».

Следующими, как ни странно, о морской деве заговорили в Японии. В 1970-м там сняли аниме-сериал «Волшебница Мако». В этой истории русалку наделили иной судьбой, нежели в литературной сказке. Время действия создатели картины перенесли в современный мир, а вместо принца героиня спасла обычного парня. В конце этой многосерийной истории и долгих сюжетных перипетий русалка становится обычной девушкой и остается вместе со своим возлюбленным.

Кадр из мультфильма «Русалочка», режиссер Иван Аксенчук, 1968 г.

Японцы влюбились в историю о русалочке, и через пять лет на той же студии вышел полнометражный мультфильм «Принцесса подводного царства». Эта история оказалась полноценной экранизацией сказки Андерсена.

В 1976-м одновременно в СССР и Чехословакии вышли фильмы «Русалочка». Режиссеры этих картин по-своему переработали историю о подводной жительнице. В советской экранизации приняли участие знаменитые актеры — Валентин Никулин, Галина Волчек, Михаил Пуговкин и другие.

Популярные фильмы о русалочке

Не смогли обойти сюжет датского писателя и на студии «Дисней». Однако авторы сценария посчитали, что история Андерсена слишком трагична, поэтому переписали ее и дали возможность русалочке и принцу, которого назвали Эриком, быть вместе.

Именно в этой кинокомпании придумали легендарную рыжеволосую Ариэль. Мнения о том, кто явился прообразом героини, расходятся. Одни утверждают, что ей стала жена аниматора Глена Кина, другие говорят, что образ списали с актрисы Алиссы Милано, которой на момент создания фильма было 16, как и русалочке из сказки. Но точно известно, что позировала для создания персонажа модель Шерри Стоунер.

Кадр из мультфильма «Русалочка», режиссер Рон Клементс, Джон Маскер, 1989 г.

Производство мультфильма давалось нелегко. Главной проблемой аниматоров была необходимость показать два мира: земной и подводный. Для создания образов была использована огромная палитра оттенков: 32 цветовые модели. А тон хвоста Ариэль специально придумали на студии и назвали в честь прославившейся русалочки.

Целые баталии у художников разворачивались по поводу цвета волос главной героини. На первых эскизах девушка была блондинкой, но потом аниматоры «перекрасили» ее в рыжий, потому что этот оттенок лучше контрастировал с зеленым хвостом.

Чтобы создать эффект подводной жизни, художники студии изучали разнообразные материалы. Например, они долго пересматривали и зарисовывали движение волос женщины-астронавта Салли Райд, чтобы понять, как должна выглядеть прическа героини мультика в морском царстве.

Продолжение истории русалочки

Ариэль настолько полюбилась зрителям, что компания «Дисней» решила снять мультсериал о жительнице подводного мира. Первый многосерийный мультфильм, основанный на полнометражном фильме, показывали по телевидению с 1992 по 1994. Действия в картине разворачиваются до встречи Ариэль и Эрика. Девушка на протяжении фильма не показывается людям за исключением одной серии, где она спасает юношу по имени Ганс Христиан Андерсен.

В 2000-м вышло продолжение мультфильма «Русалочка 2: Возвращение в море». Главной героиней стала дочь Эрика и Ариэль — девочка Мелоди.

После выхода второго фильма в кинокомпании задумались над созданием нового приквела. Так появился полнометражный мультфильм «Русалочка: Начало истории Ариэль». Он вышел в 2008-м. Однако сюжет ленты не повторяет действий в мультсериале.

Как снимали новый фильм о русалочке

Идея фильма пришла кинокомпании еще в 2016-м. Тогда было решено перезапустить фильм с участием реальных актеров. Затем появились сообщения, что музыку в фильму напишет композитор Алан Менкен, который осуществлял музыкальное оформление канонической «Русалочки» 1989-го. Он также сочинил новые песни для героев картины.

В 2017-м появилась информация, что кресло режиссера займет Роб Маршалл, который и снял оригинальный мультфильм. На роль Ариэль утвердили афроамериканскую певицу и начинающую актрису Холли Бэйли.

Злодейку Урсулу воплотил на экране Мелисса Маккарти, а повелителя всех морей Тритона — Хавьер Бардем.

Подготовка к съемкам заняла несколько лет. Производство картины началось в начале 2020-го, но было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Несколько раз сроки возобновления проекта переносились. Вновь приступили к съемкам только в декабре 2021-го.

Реакция зрителей на «Русалочку» 2023

Официальный трейлер «Русалочки» вышел на официальном канале студии 13 марта. У публики новый фильм об обожаемых персонажах вызвал бурные эмоции. Зрители сразу же стали обсуждать любимые моменты мультфильма.

Вновь покорили сердца фанатов песни из картины, но образы полюбившихся героев расстроили всех. Ролик получил «море» дизлайков. Уже в первый день пользователи YouTube нажали на кнопку с пальцем вниз 461 тысячу раз. Некоторые поклонники Ариэль пишут в комментариях, что не будут тратить деньги на поход в кино.

Фото: Кадр из фильма «Русалочка», режиссер Роб Маршалл, 2023 г.

Не устроили фанатов непривычные образы персонажей. Особенно разочаровали компаньоны русалочки — рыбка Флаундер и краб Себастьян. Они утратили внешнюю обаятельность, которой славились в каноническом мультфильме. Флаундер вообще подвергся насмешкам. Пользователи социальных сетей делятся мемами, в которых обыгрывают немного устрашающую внешность рыбки.

Недопонимания со стороны зрителей возникли и по поводу сестер Ариэль. Если в мультфильме девушки похожи друг на друга и имеют имена на букву «А», то в фильме на эти роли выбрали исполнительниц разных рас и назвали их соответствующе происхождению. Комментаторы во всю строят различные версии, почему наследственность в подводном царстве отличается от законов земной генетики.

Также фанаты пишут, что теперь обитатели глубин выглядят грустно. Возможно, только классический сюжет привлечет фанатов в кинотеатры, но неизвестно не разочаруют ли поклонников актерская игра и новые песни, вошедшие в фильм.