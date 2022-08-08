Путь к здоровому пищевому поведению лежит через осознание проблемы, готовность к переменам, поэтапное движение к намеченной цели и ряд других шагов.

Люди часто пытаются перестроить свой рацион, изменить отношение к еде, чтобы похудеть, быть более здоровым и бодрым. Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала 5-tv.ru, как правильно бороться с вредными привычками в питании.

Каким должен быть правильный режим питания

По словам специалиста, основной признак наличия расстройства пищевого поведения — это нарушение режима питания и уход в две крайности:

Огромные промежутки между приемами пищи. Некоторые люди не употребляют пищу весь день, оставляя эту задачу на вечер и наверстывают все за ужином.

Отсутствие четких приемов пищи. Человек в течение суток просто постоянно перекусывает, не разделяя свой рацион на завтрак, обед и ужин.

«В первую очередь нужно задуматься о режиме. Скомпоновать какие-то выделенные приемы пищи, которые будут выделены по времени и по составляющей, соответственно, выдерживать между ними определенный промежуток и в дальнейшем уже только разбирать само наполнение этих приемов пищи», — советует эксперт.

Для правильного пищевого поведения важно распределить равномерно ежедневный рацион. Здесь можно следовать практике дробного питания. В этом случае у вас будет три основных приема пищи и два перекуса. В вечернее время важно не приступать к еде слишком поздно, чтобы до отхода ко сну у вас точно оставался какой-то промежуток времени, хотя бы два часа.

Каким должен быть правильный рацион

Для нормального пищевого поведения имеет значение и содержание рациона. Он должен быть сбалансированным и включать в себя самые разные продукты. Человеку не стоит изначально загонять организм в слишком строгие рамки, где появляется большой риск срыва и возвращения к изначальному состоянию. Переход нужно производить плавно, не ставя сразу перед собой невыполнимые задачи.

Какое должно быть отношение к еде

При нарушениях пищевого поведения стоит задуматься и понять, что именно привело к неправильному восприятию еды. Нередко источник проблем находится в самом детстве человека. Например, родители прививают своим чадам привычку воспринимать сладкое в качестве награды, поощрения. Оттуда же берутся корни пристрастия заедать стресс чем-то вкусным.

Плохая фигура и воспаления: Чем еще грозит неправильное пережевывание еды

Еда действительно выступает в качестве одного из самых эффективных эмоциональных ресурсов. Однако удовольствие и хорошее настроение можно получать и другими способами. Чтобы изменения в рационе работали без срывов, нужно определить источники удовлетворения. Однако аналоги, возможно, будут не такими психологически действенными, как еда.

Именно поэтому нужно развивать пищевую осознанность. Важно слышать свой организм и понимать, что и когда вы на самом деле хотите съесть.