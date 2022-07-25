Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Агрессивное воздействие: Названы способы защиты кожи от солнца

| Обновлено: |
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист Эксклюзив 32

Косметолог Ованесова: SPF-защита солнцезащитного средства должна превышать 50

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Существует огромное количество средств, защищающих кожу от солнца. При их выборе важно, чтобы они соответствовали ряду ключевых требований.

Летом вопрос защиты кожи становится намного актуальнее из-за повышенной активности солнца. Пластический хирург и косметолог Ольга Ованесова рассказала 5-tv.ru, как подобрать средство для защиты кожи в летнее время.

Солнцезащитное средство должно соответствовать критериям, которые делают его по-настоящему отличным вариантом для использования летом.

По словам эксперта, SPF-защита (или Sun Protection Factor) такого крема обязана превышать 50. Чем больше значение показателя, тем эффективнее средство против ультрафиолета.

Также нужно обратить внимание на то, как средство держится на коже.

«Чтобы не смывалось лучше водой, если мы на пляже находимся или, наоборот, смывалось, если не находимся. Чтобы дополнительно никаких средств не наносить для удаления солнцезащитного крема», — советует специалист.

Хороший продукт для защиты от солнца не должен пачкать одежду и не создавать липкой пленки.

Стоит уделить внимание и объему. Покупка небольших упаковок приведет к одному из двух вариантов: использование в недостаточных объемах или быстрое израсходование крема. Во втором случае высока вероятность, что человек просто не станет покупать новое и забудет о безопасности.

И, конечно же, стоимость такого средства должна быть приемлемой, но с учетом перечисленных требований.

Хорошее солнцезащитное средство поможет не только предотвратить солнечный ожог, но и другие нежелательные последствия: злокачественные изменения, фотостарение, аллергический дерматит.

Как разная кожа реагирует на ультрафиолет

По словам эксперта, существуют несколько фототипов кожи, которые по-разному реагируют на ультрафиолет. Эта реакция обеспечивается меланоцитами — специализированными клетками кожи, вырабатывающими меланин.

Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога

Люди первого и второго фототипа (светлые и рыжеволосые) на солнце просто становятся красными, у них скорее возникнет отек или даже ожог первой степени (краснота, прилив крови к сосудам к поверхностным для теплоотдачи), чем загар.

«Восточные люди или афроамериканцы — это пятый, шестой фототипы. Они быстро очень загорают, легко переносят все это», — уточняет эксперт.

Все остальные люди относятся к третьему и четвертому фототипу. Некоторое время они могут находиться на солнце. Такой человек способен загореть, но не слишком быстро и при этом не обгорит сразу.

+23° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
57.39
0.91 57.76
0.65
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 25 июля

Последние новости

17:46
Тело Русланы Писанки кремировали в Германии
17:40
Давно забытый жанр: Петросян начал выступать с политическими шутками
17:28
Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство в развитии технологий
17:23
Сбежавший из РФ Панин объяснил, почему он не дает интервью Ксении Собчак
17:11
Агрессивное воздействие: Названы способы защиты кожи от солнца
17:10
Автоэксперт оценил идею освободить от налога унаследованные детьми машины

Сейчас читают

Все вычислены: спецслужбы РФ раскрыли в Херсоне агентурную сеть ВМС Украины
Эмин Агаларов рассказал что будет, когда Меладзе перестанет выпускать песни
Штурмана в расход: как Киев уговаривал российских пилотов угнать самолет
Агрессивное воздействие: Названы способы защиты кожи от солнца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год