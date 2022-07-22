Некоторые отмечают, что во время выездов на природу или даже просто на открытой террасе ресторана еда обладает особенными вкусовыми качествами. Почему происходит такой гастрономический эффект, рассказала 5-tv.ru врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

По ее словам, на открытом воздухе изменяется теплоотдача, пища быстрее доходит до комфортной температуры для ее употребления. Также на улице организм получает больше кислорода, что положительно влияет на активность всех участков головного мозга. Большое значение на вкусовые ощущения оказывает различная физическая активность, после которой следует долгожданная трапеза.

«На свежем воздухе у нас больше физической активности. Как правило, она предшествует приему пищи. И, конечно же, аппетит при этом тоже гораздо выше, чем если мы просто находимся в помещении», — добавила врач Филиппова.

По утверждению эксперта, даже ароматы на свежем воздухе преображаются и пробуждают аппетит куда сильнее, чем если бы человек находился в четырех стенах. Однако стоит быть осторожным, поскольку возникает риск переедания.

Также стоит на свежем воздухе уделять повышенное внимание гигиене. Кроме стандартных процедур с мытьем рук и продуктов, стоит не забывать про различных насекомых, у которых есть есть свободный доступ к еде.

И важно не допускать воздействия прямых солнечных лучей на еду. Многие продукты этого категорически не любят. Соблюдение этих простых правил поможет комфортно провести отдых и не испортить впечатление от вкусной трапезы проблемами с пищеварением.