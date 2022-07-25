Согласно церковному календарю, 27 июля — день поминовения преподобного Стефана Махрищского, прозванного на Руси Чудотворцем за благие деяния.

Стефан Махрищский Чудотворец

Стефан Махрищский — был другом и собеседником преподобного Сергия Радонежского и жил в XIV–XV веках Он был родом из Киева, принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре и про­во­дил годы в стро­гом воз­дер­жа­нии, непре­стан­ной мо­лит­ве и пол­ном по­слу­ша­нии у стар­цев.

Ища безмолвия в период перехода южных земель в подчинение литовских князей и польского короля, насаждающих католичество, Стефан впоследствии удалился в местечко Махрище (в 35 верстах от Троице-Сергиевой лавры), постепенно обзавелся последователями и примерно в 1358 году основал обитель в честь Святой Троицы. Святого рукоположили в иеромонахи и назначили игуменом монастыря.

Однажды к нему пришел Сергий Радонежский и после молитвы открыл желание сердца — уединиться в безмолвии. Для этого он попросил у соратника в помощь одного из учеников, знающих пустынные места. Отпустив с Сергием ученика Симона, Стефан проводил их до источника, где на месте расставания двух святых затем была возведена часовня.

Ненависть и угрозы соседних владельцев земли вскоре тоже заставила Стефана Махрищского покинуть монастырь перебраться на реку Авнежу, где в 60 верстах от Вологды и основать другую Тро­иц­кую Ав­неж­скую пу­стынь. Слава о новой обители достигла Дмитрия Донского, и он вызывал преподобного в Москву. По дороге святой Стефан заехал в Махрищскую обитель и согласился на мольбы иноков вернуться насовсем. Сте­фан ввел в ней об­ще­жи­тель­ный устав и в те­че­ние мно­гих лет мир­но и муд­ро управ­лял бра­ти­ей.

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До­стиг­нув глу­бо­кой ста­ро­сти, Сте­фан Махрищский при­нял ве­ли­кую схи­му и вскоре почил. В 1550 го­ду при по­строй­ке но­во­го ка­мен­но­го хра­ма во имя Жи­во­на­чаль­ной Трои­цы мо­щи Сте­фа­на бы­ли об­ре­те­ны нетлен­ны­ми, но остав­ле­ны в но­вом хра­ме под спу­дом. От ко­жа­но­го па­ра­ман­да, най­ден­но­го в гробе, начались многочисленные ис­це­ле­ния прихожан. На сегодняшний день мощи хранятся в Стефано-Махрищском женском монастыре.

Чудеса Стефана Махрищского

Святой отличался особым отношением ко всему живому, стремлением помочь каждому бескорыстно и желанием сделать мир лучше, чем он есть на самом деле. Среди известных его чудес: исцеление от паралича, эпилепсии и немоты.

По мо­лит­вам Стефана Чудотворца про­ис­хо­ди­ли и дру­гие чу­де­са. Од­на­жды в празд­ник Пя­ти­де­сят­ни­цы со­бра­лось до двух ты­сяч человек. В тот год был го­лод, и в оби­те­ли бы­ло ма­ло хле­ба. Игу­мен Вар­ла­ам помолился святому и велел раздать хлеб прихожанам. Про­изо­шло чу­до: хлеба хватило е толь­ко всем па­лом­ни­кам, но еще и оста­лось для братии на три ме­ся­ца.

27 июля верующие молятся Стефану Чудотворцу и просят об исполнении желания или избавлении от недуга.

Что нельзя делать 27 июля

Издревле считалось, что в день памяти Стефана Чудотворца грешно лениться. Следует занять себя чем-то важным, желательно, чтобы дело было направлено на сотворение блага для окружающих. Ослушавшиеся навсегда могли потерять удачу.

Сложные переговоры лучше перенести на более поздний срок. В противном случае даже если они состоятся, то не принесут должного результата, и в скором времени придется терпеть убытки.

27 июля строго-настрого запрещается выбрасывать остатки еды со стола. Лучше — отдать их животным. Тот, кто ослушается, рискует обеднеть.

Давать деньги в долг сегодня не самая лучшая затея. Предки верили, что вместе с деньгами из дома уйдет и счастье.

Что можно делать в день Стефана Чудотворца

27 июля идеально подходит для благотворительности. Считалось, что сотворивший сегодня хоть одно благое дело человек, вскоре получит от судьбы стоящий подарок.

Предки верили, что этот праздник лучше провести на природе: единение с растительностью и тишина приведут мысли в порядок и способствуют внутреннему успокоению.

Вечером хорошо устроить праздничный ужин для всей семьи, а за столом обсудить проблемы друг друга и, при необходимости, не отказывать в помощи родным.

Приметы на 27 июля