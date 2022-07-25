Акила Соломенный или Дозоры: почему 27 июля 2022 нельзя долго стоять у плиты
В Акилов день особенно тщательно берегли дома и сараи от нечистой силы, а по погоде на 27 июля определяли, какой будет осень.
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
Во вторник, 27 июля, православные верующие чтут память святого апостола от семидесяти Акила.
Апостолами от семидесяти именуются последователи Иисуса Христа, проповедавшие его учение в I веке (кроме 12 апостолов и апостола Павла). Их Христос избрал в последний год своей земной жизни.
Апостол Акила
Акила был иудеем родом из Понта, жил в Риме, однако при императоре Клавдии, в 52 году, был изгнан оттуда и осел в Коринфе. В изгнание он отправился не один, а с верной супругой Прискиллой.
Вместе они занимались тяжелым трудом — изготовлением из плотной ткани шатров и палаток, которыми пользовались путешественники, торговцы, мореплаватели (с его помощью они закрывали грузы на кораблях). В Коринфе супруги познакомились с апостолом Павлов — он оказался в городе во время своего второго путешествия. Есть версия, что именно Павел обратил супругов в христианство, но доподлинно это неизвестно.
Как бы то ни было, супруги и Павел стали близкими друзьями, и следующие полтора года он провел у Акилы и Прискиллы. Павел вместе с ними стал изготовлять палатки, так как это дело — называемое в некоторых источниках скинотворством — было ему знакомо. Вместе же они продолжали и евангельскую проповедь.
Через полтора года Павел, Акила и Прискилла отправились в Эфес, супруги остались там, а апостол отправился дальше в Иерусалим, но обещал вернуться. Супруги же в его отсутствие продолжили его дело — проповедование истинной веры.
Спустя какое-то время Павел вернулся в Эфес, встретился с друзьями, оттуда продолжил свое миссионерское путешествие, а Акила и Прискилла отправились в Рим — также нести слово Божие. Где бы они ни жили, их дом становился местом молитвы и собраний христиан.
После Рима след супругов теряется — письменных источников об их дальнейшей судьбе не осталось. Есть версии, что Акила стал епископом Гераклийским и принял мученическую смерть от рук язычников, как и его супруга. Мощи мучеников находятся в Риме в храме мученицы Приски.
Кстати, при упоминании четы в Новом завете имя Прискиллы чаще стоит на первом месте. В связи с этим есть версия, что она была не простой иудейкой в отличие от супруга, а знатной римской аристократкой.
Прискилла и Акила представляют собой образец супружества, верности, взаимного уважения, умения вместе преодолевать трудности, гостеприимства и самоотверженности в деле проповеди христианства.
27 июля — Акила Соломенный или Дозоры
В народе 27 июля называли днем Акилы Соломенного. Название дня было связано с тем, что продолжалась активная уборка ржи, и многие женщины, работавшие в поле, обвешивали себя пучками соломы — считалось, что это помогает снять боль и ломоту в спине. Ржаной соломе вообще приписывали целебные свойства и говорили: «Ржаная солома сторицей отдает».
Лето шло на спад (считается, что именно с 27 июля листья на деревьях начинали менять цвет), чаще случались дожди и грозы.
В этот день на Руси особенно внимательно относились к погоде — считалось, что именно 27 июля нужно делать прогнозы на грядущую осень. Так, если погода в течение дня стоит сухая — осень будет теплой и долгой, а если идут дожди — короткой и холодной. Красный оттенок солнца на закате и восходе сулит затяжные дожди в ближайшее время.
Другим названием дня было Дозоры. Нередко 27 июля начинала меняться погода — набегали грозовые тучи, поднимались сильные ветра. Именно такая погода могла испортить не до конца собранный урожай на полях, ветра разносили просыхающее сено, а от молний загорались сухие травы. Чтобы вовремя устранить возгорание нивы или собрать раскиданную солому, крестьяне выставляли дозорного на поля. Если случалась беда, он звал на помощь всю деревню.
Жители верили, что в день Дозоров в спустившихся над полями вихрях находятся нечистые силы и пытаются проникнуть в дом. При ударе молнии в такой вихрь нечисть перевоплощается в потерявшуюся корову, козу, птицу или осиротевшего младенца, а потом просится к крестьянам в жилье. Дабы избежать этого, дозорные пристально смотрели за полями.
После сильного ливня в лесу шли в рост грибы. Жителей, освобожденных от жатвы и сбора сена, или детвору отправляли на их сборы. Собранные грибы варили, жарили, добавляли в горячие блюда для аромата. Также их сушили на чердаках и употребляли в зимнюю пору.
Что можно делать 27 июля
Считалось, что на Акилов день особенной лечебной силой обладает природа, поэтому поездки за город 27 июля — один из рекомендуемых способов провести время. Также день благоприятствует началу длительного путешествия.
Также на Акилу Соломенного хорошо совершать благие дела.
Что нельзя делать в Акилов день
27 июля нельзя выбрасывать остатки еды со стола — можно обеднеть. Также нельзя много времени уделять приготовлению пищи. Весь процесс должен быть достаточно быстрым, а блюдо должно получиться сытным и безвредным.
Нельзя оставлять открытыми настежь двери. Люди верили, что таким образом в дом может проникнуть всякая нечисть. Поэтому, если бывали дома, то обязательно следили за всеми форточками и дверями.
Приметы на Акилу Соломенного
- Слышен глухой гром — пойдет слабый и короткий дождь. Громкий гром — к затяжному ливню.
- Солнце 27 июля при восходе закрывают тучи — днем возможен дождь.
- Акилов день дождливый — дожди будут лить еще неделю.
- Сухая и ясная погода 27 июля — к теплой осени.
- Чайки плавают в водоемах — к хорошей погоде.
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