Чтобы отдых не закончился проблемами со здоровьем, нужно соблюдать несколько простых правил загара.

Многие специалисты заявляют об опасности загара. Он приводит к истончению кожи, сушит и старит ее и даже многократно повышает риск рака. Врач-дерматовенеролог, онколог КДЦ НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера, кандидат медицинских наук Дмитрий Древаль рассказал aif.ru, как быть на солнце в безопасности.

Солнце: друг или враг?

Сторонники загара, в свою очередь, перечисляют его плюсы: получение жизненно важного витамина D, более быстрая выработка эндорфинов, улучшение метаболизма организма. Из этого делается простой вывод: недостаток солнца приводит к болезненному состоянию тела и угнетенному настроению.

Противники загара тоже приводят свои веские аргументы. Они указывают, что прежде всего речь идет о естественном механизме защиты. С помощью загара организм борется с вредным воздействием ультрафиолетового облучения. В процессе кожа человека вырабатывает пигмент меланин. Его задача заключается в защите кожного покрова от повреждения. Если данная система обороны не помогает, то возникает ожог. Он приводит к фотостарению кожи, многие признаки которого обратимы. Однако частые или сильные солнечные ожоги постепенно истощают естественные восстановительные механизмы кожи. Это вызывает потерю ее эластичности, утончение, она становится пятнистой и морщинистой.

Но главная опасность солнца — это мутация клеток кожи и развитие рака. Вредное воздействие ультрафиолета зависит от двух условий: восприимчивость (например, белокожие люди более подвержены риску) и количество излучения. Угроза развития меланомы увеличивается с ростом солнечного воздействия, которому подверглась кожа.

Агрессивное воздействие: Названы способы защиты кожи от солнца

Также не нужно рассчитывать на восполнение запасов на год вперед витамина D за наше короткое лето и две недели отпуска на море. Поэтому врач советует определить его уровень по анализу крови и принимать искусственно, в таблетках или каплях. Это гораздо безопаснее для здоровья.

Можно ли загореть безопасно?

В принципе, да. Для этого нужно соблюдать ряд правил: