Отдых без вреда — ТОП-8 правил летнего загара на пляже
Врач Древаль советует не выходить на пляж, когда солнце в зените.
Фото: www.globallookpress.com / Philippe Lissac/GODONG
Чтобы отдых не закончился проблемами со здоровьем, нужно соблюдать несколько простых правил загара.
Многие специалисты заявляют об опасности загара. Он приводит к истончению кожи, сушит и старит ее и даже многократно повышает риск рака. Врач-дерматовенеролог, онколог КДЦ НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера, кандидат медицинских наук Дмитрий Древаль рассказал aif.ru, как быть на солнце в безопасности.
Солнце: друг или враг?
Сторонники загара, в свою очередь, перечисляют его плюсы: получение жизненно важного витамина D, более быстрая выработка эндорфинов, улучшение метаболизма организма. Из этого делается простой вывод: недостаток солнца приводит к болезненному состоянию тела и угнетенному настроению.
Противники загара тоже приводят свои веские аргументы. Они указывают, что прежде всего речь идет о естественном механизме защиты. С помощью загара организм борется с вредным воздействием ультрафиолетового облучения. В процессе кожа человека вырабатывает пигмент меланин. Его задача заключается в защите кожного покрова от повреждения. Если данная система обороны не помогает, то возникает ожог. Он приводит к фотостарению кожи, многие признаки которого обратимы. Однако частые или сильные солнечные ожоги постепенно истощают естественные восстановительные механизмы кожи. Это вызывает потерю ее эластичности, утончение, она становится пятнистой и морщинистой.
Но главная опасность солнца — это мутация клеток кожи и развитие рака. Вредное воздействие ультрафиолета зависит от двух условий: восприимчивость (например, белокожие люди более подвержены риску) и количество излучения. Угроза развития меланомы увеличивается с ростом солнечного воздействия, которому подверглась кожа.
Агрессивное воздействие: Названы способы защиты кожи от солнца
Также не нужно рассчитывать на восполнение запасов на год вперед витамина D за наше короткое лето и две недели отпуска на море. Поэтому врач советует определить его уровень по анализу крови и принимать искусственно, в таблетках или каплях. Это гораздо безопаснее для здоровья.
Можно ли загореть безопасно?
В принципе, да. Для этого нужно соблюдать ряд правил:
- В солнечные дни и во время отдыха на пляже пейте больше воды, чтобы уберечь себя от обезвоживания.
- Не загорайте днем. Это можно делать до 11:00 или после 16:00. Надо одеваться в свободную одежду из плотной ткани. Она поможет защититься от солнечных лучей. Носите широкополые шляпы. На море даже в пасмурную погоду не выходите на улицу днем без защиты от ультрафиолета.
- Не находитесь на пляже, когда светило в зените.
- Не загорайте мокрыми. Капли фокусируют солнечный свет, что может привести к ожогам. Поэтому вытирайте кожу полотенцем после выхода из воды.
- Загорайте постепенно. В первый день — 15-20 минут пребывания на солнце. Затем увеличиваем примерно на 20 минут ежедневно, если нет отрицательной реакции организма.
- Носите солнцезащитные очки. Солнечные лучи могут, в том числе, вызвать ожог роговицы глаз.
- Пользуйтесь кремами, обладающими высокой степенью защиты от солнца. Значение SPF (Sun Protection Factor) должно быть выше 50. Это обезопасит от УФВ- и УФА-излучения. Наносите солнцезащитный крем не только на тело, но и на лицо. Это нужно делать каждые два часа пребывания на солнце: толстым слоем, не втирая. Многие защитные средства смываются водой, что требует их повторного нанесения после купания или в случае потоотделения.
- Человеку из группы риска на солнце нужно находиться минимум времени и не загорать без сильных солнцезащитных кремов. К таким людям относятся:
- Белокожие и голубоглазые блондины и рыжие.
- Маленькие дети.
- Люди с большим количеством родинок на теле или пигментных пятен диаметром более шести миллиметров. Важно не забывать, что ультрафиолетовые лучи провоцируют мутацию и образование опухолевых клеток кожи.
- Люди с наследственностью по меланоме. Они не только должны быть аккуратны с солнцем, но и проходить регулярный диспансерный контроль (не реже одного раза в год).
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