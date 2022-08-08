Печальный август: как метеорный поток Персеиды связан с трагедиями в истории

Каждый год планета проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Они сгорают в атмосфере, что и вызывает звездопад, известный как метеорный поток Персеиды. В материале 5-tv.ru рассказываем, какие трагичные события заставляют верить в опасность этого периода года.

Почему август считают плохим месяцем

Вера в «плохой» август отмечается во многих культурах с давних времен. Например, в Европе считали, что крестьян ждут многочисленные неприятности, связанные со сбором урожая. А в Скандинавии и вовсе утверждали, что в этот период высока вероятность гибели людей и животных.

Астрологи считают, что увеличение числа катастроф и трагических событий во второй половине лета связано именно с влиянием метеорного потока Персеиды. Он проявляет активность с 17 июля по 26 августа и, как правило, наиболее заметен с 5 по 20 августа. Пик же его активности обычно приходится на 12 число месяца, когда на небе можно наблюдать до 110 метеоров в час.

Нередко в этот период случаются сильные магнитные бури. Они провоцируют у некоторых людей головные боли, головокружения, тошноту, резкий упадок сил, обострение проблем с сердцем и хроническими заболеваниями. Вместе с августовской жарой это дает сильный негативный эффект, поэтому нужно очень внимательно следить за своим здоровьем. Особенно это касается людей, которые управляют сложной техникой.

Ниже приводим примеры крупных событий, произошедших во время пика метеорного потока Персеиды.

Гибель подлодки «Курск»

Самая известная трагедия 12 августа произошла в 2000 году в Баренцевом море. В 175 километрах от Североморска во время учений российского Северного флота затонула атомная подводная лодка К-141 «Курск», на борту которой были 24 крылатые ракеты и 24 торпеды. Погибли все находившиеся на борту 118 человек, включая командира — капитана первого ранга Геннадия Лячина. Позже останки большинства моряков были подняты с глубины 108 метров и захоронены в родных городах.

Крупнейшая в истории авиакатастрофа

В 1985 году в Японии 12 августа произошла крупнейшая по числу жертв авиакатастрофа одного самолета. Boeing 747 авиакомпании Japan Airlines, летевший из Токио в Осаку, врезался в гору. При крушении погибли 520 человек. Авиакатастрофа вошла в историю также и тем, что в ней оказались выжившие: четверо пассажиров чудом уцелели.

Родилась мать Адольфа Гитлера

12 августа 1860 года родилась Клара Гитлер, которая стала матерью одного из жесточайших диктаторов в истории человечества, основателя национал-социализма и лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера, развязавшего Вторую мировую войну.

День рождения цесаревича Алексея

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В Российской Империи 12 августа 1904 года праздновали радостное событие: родился долгожданный наследник престола — цесаревич Алексей. Однако дальнейшая судьба мальчика сложилась незавидно. Он оказался болен тяжелым неизлечимым недугом, а в июле 1918-го его расстреляли большевики вместе со всей семьей в Екатеринбурге.

Первое столкновение поездов в России

Первая в истории России железнодорожная катастрофа произошла в ночь на 12 августа 1840 года под Санкт-Петербургом. На открытой тремя годами ранее Царскосельской железной дороге столкнулись два поезда. Тогда погибли семь человек и более 75 пострадали.

Умерла няня Александра Пушкина

12 августа 1828-го в Санкт-Петербурге, в доме сестры Пушкина в возрасте 70 лет умерла Арина Родионовна Яковлева, знаменитая няня поэта, «подруга дней его суровых».

Поток Персеиды 2022: как правильно загадать желание в ночь с 12 на 13 августа

А за четыре года до этого, тоже 12 августа, самого Александра Пушкина выслали из Одессы. По приказу императора Александра I он должен был оставаться под надзором в родовом поместье матери в Михайловском. Вернуться в столицу поэту разрешил только следующий правитель Николай I два года спустя.

Близкие по дате трагичные события

Серьезные происшествия случались не только 12 августа, но и в другие дни активности Персеид, например: