Где лягушка пройдет, садоводу делать нечего: какая польза от амфибии на даче

Для многих дачников лягушки нежеланные гости на участке. Кого-то пугает внешний вид амфибии, а кто-то боится за урожай. Но стоит ли так враждебно относиться к квакунье?

Лягушки — одна из самых многочисленных групп животных из отряда бесхвостых земноводных. В мире насчитывается аж свыше 500 разновидностей этих существ, и обитают они практически в любой точке земного шара, кроме Антарктиды. И зной, и стужа квакающим созданиям нипочем, потому их часто можно встретить и на природе, и в городской черте, а еще нередко они прописываются на дачах, особенно если поблизости есть хоть какой-нибудь водоем. Только вот люди нередко встречают гостей враждебно.

Но стоит ли принимать бесхвостых амфибий в штыки, бояться их и объявлять им войну у себя на даче? Или стоит напротив проявить гостеприимство? Есть ли польза от лягушек на просторах садового участка и какая? Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Как отличить лягушку от жабы

Внешне лягушки и жабы очень похожи друг на друга, и это неудивительно: и те, и другие — из одного класса и отряда. Но при желании разобраться кто есть кто вполне реально. Главные отличительные признаки — следующие:

Кожа — у лягушки она гладкая и влажная, у жабы чаще всего — грубая, сухая и бугристая;

Цвет — лягушки чаще имеют зеленый, яркий и светлый окрас, за счет этого они очень успешно маскируются в водоемах. Жабы же — более темного оттенка, который практически сливается с землей;

Глаза — у лягушек они навыкат, что позволяет им хорошо видеть в мутных водах. А вот пучеглазых жаб в природе не встретить, это осложнило бы им жизнь на суше.;

Место обитания — если лягушкам жизненно необходима вода, и они большую часть времени проводят в соответствующей среде, то их сородичи прекрасно чувствуют себя на суше. Во многом благодаря тому, что их кожа прекрасно удерживает влагу;

Задние лапы — у лягушек они по задумке природы длиннее головы и туловища, чтобы держаться на плаву. У жаб же лапки короче тела, более того, животное выглядит более округлым;

Звуки — кваканье лягушек гораздо мелодичней, чем у жаб. Голос последних очень режет слух: он более грубоватый, протяжный и скрипучий — на человека это производит неприятное впечатление.

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Приносят ли пользу лягушки на даче

Оказывается, люди часто недооценивают этих созданий. Они — незаменимые помощники в борьбе с вредителями на участке. К примеру, лягушки в два счета справляются со слизнями, в то время как дачники не могут их победить даже с помощью садовой химии.

Поэтому вместо того, чтобы отпугивать квакушек на участке, лучше создать для них более подходящие условия. Урожай останется целым, а садоводам будет меньше работы на участке и больше счастья.

«Лягушки помогают бороться со слизнями. Когда-то я даже селил у в водоем у себя на участке лягушек, и у меня действительно стало меньше слизней», — рассказывает собеседник.

Еще одна головная боль огородников — медведки, которые на своем пути уничтожают все, что видят на участке. В ход идут огурцы, помидоры, морковь, свекла и не только. Плоды еще не завязались, а прожорливые насекомые уже все подъели на даче. Но у лягушек на них есть своя управа, как и на гусениц, и на колорадских жуков.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eduard Kislinsky; 5-tv.ru

Также в рацион земноводных входят кузнечики, комары и мотыльки, а еще проволочники и щелкуны. С тлей, у которой тоже большие аппетиты на урожай, у лягушек в том числе разговор короткий.

Так что их охоте лучше не мешать, а желательно строить отношения на доверии. Хоть земноводные и не обладают когнитивными способностями, но свое дело отлично знают. Только за одно лето, к примеру, травяная лягушка, которую как раз часто можно встретить на даче, съедает порядка 1300 вредителей. Этот коэффициент в два-три раза больше чем у птиц.

Как и когда охотятся лягушки

В основном за добычей лягушки выходят в сумерки. Птицы в этот момент уже ничего не видят, многие насекомые сладко спят, а лягушки бдят. И как только появляется подходящий момент, приступают к действию.

Ни слизнякам, ни жукам от амфибий не спрятаться, ни скрыться. Мало того, что у них длинный язык и цепкие лапки, они еще и очень подвижны — допрыгнут до любой добычи, даже если придется залезть на дерево.

Но все эти активности, как известно, лягушки оставляют на лето. Зимой они крепко спят, уединившись в укромном месте.

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Чем могут быть опасны лягушки для человека

На самом деле амфибия не представляет никакой опасности. По крайней мере, от тех обитателей, что водятся в России, а это порядка 30 видов особей, зла человеку ждать не стоит. Тем более от травяной лягушки, которая чаще всего заходит на огонек к дачникам.

Из других самые распространенные виды земноводных в России — прудовая, озерная и остромордая лягушки. Они, собственно, тоже не кусаются.

Но вот косвенный вред от некоторых видов все же есть. Так, озерная лягушка, по мнению ученых, представляет серьезную угрозу для фауны. Это создание настолько прожорливо, что не оставляет шансов на жизнь ни рыбе, ни даже своим сородичам. А также легко справляется с ужами, птицами и, разумеется, насекомыми.

Сей факт очень беспокоит биологов. Особенно потому, что лягушка быстро осваивает новые территории и угрожает размножению рыбы. Тревогу, к примеру, бьют экологи Западной Сибири. Но к дачникам ситуация пока не имеет никакого отношения.

Как обращаться с лягушками

Как бы визуально не отталкивало от себя животное, лучше проявить к нему почтение и уважение, если оно появилось на участке. А кто-то даже специально заманивает лягушек на дачу, чтобы не тратить нервы и время на борьбу с вредителями. Пригласить в гости амфибий можно следующим образом:

Во-первых, обустроить на даче хотя бы небольшой водоем. Альтернативой может стать старое корыто с водой;

Высадить вокруг водоема небольшую растительность — кустарники, цветы, возможно, небольшие деревья. Так квакушке не будет обеспечено хорошее укрытие в жару на даче.

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Интересные факты о лягушках

Многие люди не догадываются, какими удивительными способностями обладают лягушки и насколько у них интересная и насыщенная жизнь. Вот самые интересные факты об этих созданиях: