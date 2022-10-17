Ерофей Лешегон: зачем 17 октября принято вешать лук и чеснок над входной дверью

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 216

По народным поверьям на Ерофея леший с летом прощается и тянет всех за собой, поэтому крестьяне предпочитали в этот день без надобности в лес не ходить.

Ерофей Лешегон: зачем 17 октября принято вешать лук и чеснок над входной дверью

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

Православные христиане 17 октября вспоминают священномученика Иерофея, епископа Афинского.

Священномученик Иерофей

Святой Иерофей жил в I веке в Афинах. Он был одним из членов Ареопага (судебно-политический трибунал). Вместе со святым Дионисием Ареопагитом присутствовал на проповеди апостола Павла, после чего уверовал во Христа и принял крещение. Позже апостол Павел рукоположил святого в сан епископа.

По преданию, епископ Иерофей присутствовал вместе с апостолами при погребении Пресвятой Богородицы. Он воспевал божественные песнопения, провожая к гробу Пречистое тело Богоматери. Все верующие, видевшие и слышавшие это, признали его за святого и праведного мужа.

Иерофей вел благочестивую жизнь и мудро управлял своей паствой. Святой погиб от рук язычников в I веке, войдя в историю как мученик. Его особо почитают в Греции и Испании.

Ерофей Лешегон или Ерофеев день — традиции и обычаи 17 октября

В народе день Ерофея (русский вариант имени Иерофей) называли Лешегоном, или Проводами Лешего. Связано это с поверьем, что лешие и другая лесная нечисть с наступлением осени проваливались сквозь землю до весны, забирая с собой зверей и птиц, а также всю растительность.

Поэтому 17 октября — последний срок, когда духи могут попроказничать перед зимней спячкой. Считалось, что шабаш нечисти может продолжаться до утра следующего дня: с первыми петухами лесные духи уходят под землю, чтобы вновь появиться уже весной.

Из-за веры в разгул нечисти крестьяне предпочитали 17 октября проводить дома, отказываясь выполнять работу за пределами двора. Под строжайшим запретом было посещение леса, так как встреча с лешим считалась крайне опасной — он мог утащить с собой под землю и заблудившегося человека. Отбиться от лешего можно было только березовой веткой, а задобрить — положив на пенек кусок хлеб с солью.

Чтобы защитить дом от злых чар, крестьяне на Ерофея Лешегона подвешивали над дверями домов и сараев связки лука и чеснока. Также в этот день в старину готовили особую настойку. Обычно для нее использовали различные душистые травы.

Что нельзя делать 17 октября

Наши предки не советовали на Ерофея ходить в лес — как раз из-за проделок Лешего. Он проказничает перед тем, как впасть в зимнюю спячку.

17 октября не стоит верить словам малознакомых людей. Велик риск попасть на удочку мошенников.

Кроме прочего, желательно отказаться от употребления алкоголя и принятия лекарств, которые не были прописаны врачом. Считается, что все это негативно отразится на здоровье, сообщает utro.ru.

День считается непредсказуемым и опасным. Поэтому нужно соблюдать осторожность во всем, особенно на дорогах, как водителям, так и пешеходам.

Приметы на 17 октября

  • Во время заката небо окрашено в красный — погода будет ветреной.
  • Птицы на Егофея Лешегона сидят на ветках, нахохлившись — к непогоде.
  • Лошадь фыркает — к потеплению, храпит — ждите ненастье.
+4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

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